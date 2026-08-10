Refuerza Monclova coordinación en seguridad, empleo y salud

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó una serie de reuniones y actividades de coordinación con instituciones de los sectores público y privado para fortalecer acciones en materia de seguridad, empleo y salud, en beneficio de las familias de la ciudad y la Región Centro-Desierto. Las actividades buscan establecer acuerdos que permitan atender necesidades de la población y reforzar la colaboración entre las distintas instituciones.

PREPARAN OPERATIVO PARA LOS PLAYOFFS En materia de seguridad, Villarreal sostuvo una reunión con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, Protección Civil Municipal y personal de seguridad privada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle. El objetivo fue establecer acciones preventivas y protocolos de actuación durante los juegos de playoffs de los Acereros de Monclova, bajo una estrategia de prevención y comunicación permanente. El Alcalde señaló que la coordinación busca que las familias puedan acudir a los encuentros deportivos en un ambiente seguro y ordenado.

FORTALECEN EMPLEO Y RECONOCEN AL PERSONAL DE SALUD Como parte de la agenda laboral, Villarreal sostuvo una reunión con José Luis Chapa, subsecretario de Empleo y Productividad, para revisar las acciones previstas para el cierre del año y fortalecer la difusión de vacantes disponibles en empresas de Monclova y la Región Centro-Desierto.

Asimismo, encabezó la entrega de estímulos a enfermeras y enfermeros de la Secretaría de Salud, como reconocimiento a su vocación de servicio, profesionalismo y compromiso con las familias. Durante esta actividad destacó la importancia de mantener una comunicación cercana y sumar esfuerzos con las instituciones del sector salud.

“Seguimos sumando esfuerzos con las instituciones para fortalecer la seguridad, acercar oportunidades de empleo y reconocer a quienes todos los días trabajan por nuestras familias. Continuamos construyendo acuerdos y acciones que beneficien directamente a Monclova”, señaló. El Gobierno Municipal afirmó que mantendrá el trabajo coordinado con instituciones de los distintos sectores para atender las necesidades de la ciudadanía, fortalecer la seguridad, acercar oportunidades laborales y reconocer la labor de quienes contribuyen al desarrollo de Monclova.

Temas

Salud Seguridad Empleos

Localizaciones

Coahuila Monclova

