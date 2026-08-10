Refuerza Monclova coordinación en seguridad, empleo y salud

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    Refuerza Monclova coordinación en seguridad, empleo y salud
    Carlos Villarreal encabezó una reunión con corporaciones de seguridad y Protección Civil para definir protocolos durante los playoffs. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal encabezó reuniones con autoridades y representantes de distintos sectores para atender temas prioritarios de la Región Centro-Desierto

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó una serie de reuniones y actividades de coordinación con instituciones de los sectores público y privado para fortalecer acciones en materia de seguridad, empleo y salud, en beneficio de las familias de la ciudad y la Región Centro-Desierto.

Las actividades buscan establecer acuerdos que permitan atender necesidades de la población y reforzar la colaboración entre las distintas instituciones.

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PREPARAN OPERATIVO PARA LOS PLAYOFFS

En materia de seguridad, Villarreal sostuvo una reunión con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, Protección Civil Municipal y personal de seguridad privada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

El objetivo fue establecer acciones preventivas y protocolos de actuación durante los juegos de playoffs de los Acereros de Monclova, bajo una estrategia de prevención y comunicación permanente.

El Alcalde señaló que la coordinación busca que las familias puedan acudir a los encuentros deportivos en un ambiente seguro y ordenado.

$!Carlos Villarreal se reunió con titulares de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, y Protección Civil Municipal.
Carlos Villarreal se reunió con titulares de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, y Protección Civil Municipal. CORTESÍA

FORTALECEN EMPLEO Y RECONOCEN AL PERSONAL DE SALUD

Como parte de la agenda laboral, Villarreal sostuvo una reunión con José Luis Chapa, subsecretario de Empleo y Productividad, para revisar las acciones previstas para el cierre del año y fortalecer la difusión de vacantes disponibles en empresas de Monclova y la Región Centro-Desierto.

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Asimismo, encabezó la entrega de estímulos a enfermeras y enfermeros de la Secretaría de Salud, como reconocimiento a su vocación de servicio, profesionalismo y compromiso con las familias.

Durante esta actividad destacó la importancia de mantener una comunicación cercana y sumar esfuerzos con las instituciones del sector salud.

$!El Alcalde entregó estímulos a personal de enfermería de la Secretaría de Salud como reconocimiento a su labor.
El Alcalde entregó estímulos a personal de enfermería de la Secretaría de Salud como reconocimiento a su labor. CORTESÍA

“Seguimos sumando esfuerzos con las instituciones para fortalecer la seguridad, acercar oportunidades de empleo y reconocer a quienes todos los días trabajan por nuestras familias. Continuamos construyendo acuerdos y acciones que beneficien directamente a Monclova”, señaló.

El Gobierno Municipal afirmó que mantendrá el trabajo coordinado con instituciones de los distintos sectores para atender las necesidades de la ciudadanía, fortalecer la seguridad, acercar oportunidades laborales y reconocer la labor de quienes contribuyen al desarrollo de Monclova.

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