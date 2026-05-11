Exobreros de AHMSA bloquean la 57; se desata la violencia al intervenir la Policía Estatal para retirar a los manifestantes

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Monclova
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    Exobreros de AHMSA bloquean la 57; se desata la violencia al intervenir la Policía Estatal para retirar a los manifestantes
    La Policía Estatal intervino para desalojar a los manifestantes y liberar la vialidad; el bloqueo duró poco más de dos horas., LIDIET MEXICANO

Nueve personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de Altos Hornos de México bloquearon la mañana de este lunes la carretera federal 57 a la altura del municipio de Castaños, en protesta para exigir al Gobierno Federal que agilice el proceso del concurso mercantil de la siderúrgica y se destraben los pagos pendientes a cientos de trabajadores, protesta que terminó en una reyerta entre obreros y elementos policiacos del Estado.

La manifestación inició alrededor de las 09:00 horas sobre esta importante vía federal a la altura de Monclova, considerada una de las más transitadas del País por conectar el norte y centro de México, además de ser utilizada diariamente por miles de transportistas y automovilistas.

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Los extrabajadores colocaron unidades y se apostaron sobre la carpeta asfáltica, impidiendo el paso en ambos sentidos mientras lanzaban consignas relacionadas con la crisis de AHMSA y los adeudos laborales que, aseguran, permanecen sin resolverse desde hace más de tres años.

$!La violencia se desató luego de que los elementos de seguridad intervinieran para deshacer el plantón.
La violencia se desató luego de que los elementos de seguridad intervinieran para deshacer el plantón. LIDIET MEXICANO

“Lo que queremos es que la Presidenta, nos escuche y nos rescate de esta situación” dijo Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA.

El bloqueo generó largas filas de tráileres, vehículos particulares y unidades de carga pesada, provocando afectaciones en la circulación durante varias horas.

Fue cerca de las 11:00 horas cuando decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila arribaron al sitio para intentar liberar la vialidad. Aunque inicialmente hubo diálogo con los manifestantes, la situación escaló cuando los oficiales comenzaron a replegar el movimiento para despejar la carretera.

Durante el operativo se registraron empujones, forcejeos y momentos de violencia entre policías y exobreros. Algunos de los manifestantes resultaron lesionados, al igual que elementos de seguridad que participaron en la intervención.

$!Por alterar el orden y bloquear vías de comunicación, nueve extrabajadores de Altos Hornos de México fueron detenidos.
Por alterar el orden y bloquear vías de comunicación, nueve extrabajadores de Altos Hornos de México fueron detenidos. LIDIET MEXICANO

Tras varios minutos de tensión, los agentes estatales lograron retirar a los inconformes y restablecer la circulación sobre la carretera federal 57.

De manera preliminar se informó sobre la detención de nueve personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Autoridades policiacas informaron que la intervención tuvo como objetivo restablecer el libre tránsito sobre la carretera federal 57, además de mantener el orden durante la movilización.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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