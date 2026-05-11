Exobreros de AHMSA bloquean la 57; se desata la violencia al intervenir la Policía Estatal para retirar a los manifestantes

MONCLOVA, COAH.- Exobreros de Altos Hornos de México bloquearon la mañana de este lunes la carretera federal 57 a la altura del municipio de Castaños, en protesta para exigir al Gobierno Federal que agilice el proceso del concurso mercantil de la siderúrgica y se destraben los pagos pendientes a cientos de trabajadores, protesta que terminó en una reyerta entre obreros y elementos policiacos del Estado. La manifestación inició alrededor de las 09:00 horas sobre esta importante vía federal a la altura de Monclova, considerada una de las más transitadas del País por conectar el norte y centro de México, además de ser utilizada diariamente por miles de transportistas y automovilistas.

Los extrabajadores colocaron unidades y se apostaron sobre la carpeta asfáltica, impidiendo el paso en ambos sentidos mientras lanzaban consignas relacionadas con la crisis de AHMSA y los adeudos laborales que, aseguran, permanecen sin resolverse desde hace más de tres años.

“Lo que queremos es que la Presidenta, nos escuche y nos rescate de esta situación” dijo Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de ex trabajadores de AHMSA. El bloqueo generó largas filas de tráileres, vehículos particulares y unidades de carga pesada, provocando afectaciones en la circulación durante varias horas. Fue cerca de las 11:00 horas cuando decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila arribaron al sitio para intentar liberar la vialidad. Aunque inicialmente hubo diálogo con los manifestantes, la situación escaló cuando los oficiales comenzaron a replegar el movimiento para despejar la carretera. Durante el operativo se registraron empujones, forcejeos y momentos de violencia entre policías y exobreros. Algunos de los manifestantes resultaron lesionados, al igual que elementos de seguridad que participaron en la intervención.

Tras varios minutos de tensión, los agentes estatales lograron retirar a los inconformes y restablecer la circulación sobre la carretera federal 57. De manera preliminar se informó sobre la detención de nueve personas, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Autoridades policiacas informaron que la intervención tuvo como objetivo restablecer el libre tránsito sobre la carretera federal 57, además de mantener el orden durante la movilización.

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