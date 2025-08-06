Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’

Monclova
/ 6 agosto 2025
    Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’
    Trabajadores en resistencia se apostaron desde temprana hora en el acceso de la planta 2 para impedir la salida de maquinaria industrial. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA
    Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’
    Con pancartas y consignas, los manifestantes expresaron su rechazo a cualquier intento de desmantelamiento mientras persistan los adeudos laborales. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

Trabajadores despedidos se plantaron en el acceso conocido como Punto 9 en la planta 2 de Monclova, para impedir la extracción de maquinaria de la empresa

MONCLOVA, COAH.- En un nuevo episodio de tensión y resistencia, exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) se congregaron la mañana de este martes en el acceso conocido como Punto 9 de la planta número 2 en Monclova, con el objetivo de impedir la salida de maquinaria perteneciente a la empresa Caterpillar, en medio del proceso judicial de quiebra de la acerera.

Con pancartas, consignas y una férrea determinación, los extrabajadores reiteraron que no permitirán el retiro de ningún equipo hasta que se concrete la venta de la siderúrgica y, con ello, se garantice el pago de sus finiquitos, salarios caídos y prestaciones que se les adeudan desde hace casi tres años, cuando AHMSA dejó de operar formalmente.

$!Los extrabajadores montaron un cerco humano para evitar el ingreso de autoridades judiciales o personal de recuperación de activos.
Los extrabajadores montaron un cerco humano para evitar el ingreso de autoridades judiciales o personal de recuperación de activos. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

TE PUEDE INTERESAR: Simas Torreón: la primera etapa de rehabilitación del colector Fundadores se concluye

“No sale nada, hasta que se nos pague todo lo que se nos debe”, advirtieron a coro los manifestantes, en lo que ya se ha convertido en un punto permanente de protesta.

Desde temprana hora comenzaron a llegar a la entrada de la planta, en la zona oriente de la ciudad, donde montaron guardia para impedir el ingreso de autoridades judiciales o representantes de la empresa encargada de recuperar los activos.

Los extrabajadores acusaron directamente al empresario Alonso Ancira, a quien señalaron como responsable de la debacle industrial que ha dejado a miles de familias sin sustento. “El rey de los fraudes”, lo llamaron, al tiempo que aseguraron no permitirán que siga desmantelando lo poco que queda de la histórica siderúrgica.

$!Los extrabajadores reiteraron que defenderán los activos como única garantía de pago por sus finiquitos y prestaciones vencidas.
Los extrabajadores reiteraron que defenderán los activos como única garantía de pago por sus finiquitos y prestaciones vencidas. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

“Ya no tenemos nada que perder”, dijeron, al recordar que esta postura fue refrendada en al menos tres reuniones previas, donde acordaron mantenerse unidos ante cualquier intento de retirar equipo o maquinaria de las plantas.

Aunque el proceso de quiebra de AHMSA sigue su curso legal, los extrabajadores insistieron en que su prioridad es defender lo que consideran la única garantía de pago: los activos industriales que aún permanecen en las instalaciones.

Asimismo, señalaron que están dispuestos a resistir incluso ante presiones judiciales o intervenciones externas, pues, afirmaron, “la lucha es por dignidad y justicia”.

Hasta el momento, no se ha reportado ningún enfrentamiento, pero el ambiente en el acceso se mantiene tenso ante la expectativa de una posible intervención para ejecutar el retiro de los equipos, lo que podría escalar el conflicto.

Temas


trabajadores
AHMSA

Localizaciones


Monclova

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, instó a la feligresía a trabajar por un mundo más justo y humano.

Saltillo: exhorta el obispo Raúl Vera a concluir la Fiesta del Santo Cristo reflexionando sobre el deber cristiano
Trabajadores en resistencia se apostaron desde temprana hora en el acceso de la planta 2 para impedir la salida de maquinaria industrial.

Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’
El IMSS exhorta a evitar el uso de medicamentos sin prescripción médica, pues pueden desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas.

¡Cuidado! Automedicarse puede provocar desde úlceras o hasta la muerte: IMSS Coahuila
La prevención de una crisis emocional necesita una preparación conceptual y practica para tener una solución.

Coahuila: ¿Cómo identificar una crisis emocional y qué hacer para ayudar?
El alcalde recorrió el C2, que inició operaciones en etapa de prueba con 450 cámaras de vigilancia.

Carlos Villarreal refuerza la Policía de Monclova con 46 nuevos elementos y mandos
Ejecución al INE

Ejecución al INE
“Se dice que los ex dueños -los Ancira- quieren comprar la empresa con prestanombres y es algo que nos preocupa porque sería un golpe muy difícil para nosotros en tanto que nos han perjudicado esos empresarios. Y ahora que se vuelvan a quedar con la empresa, sería una burla y un golpe a las familias”, previno Julián Torres Ávalos.

Temen intento de compra de AHMSA por Ancira

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?

¿Por qué Saltillo es una de las ciudades más importantes de México?