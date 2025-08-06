Exobreros de AHMSA frenan retiro de maquinaria en Monclova: ‘No sale nada hasta que nos paguen’

MONCLOVA, COAH.- En un nuevo episodio de tensión y resistencia, exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) se congregaron la mañana de este martes en el acceso conocido como Punto 9 de la planta número 2 en Monclova, con el objetivo de impedir la salida de maquinaria perteneciente a la empresa Caterpillar, en medio del proceso judicial de quiebra de la acerera. Con pancartas, consignas y una férrea determinación, los extrabajadores reiteraron que no permitirán el retiro de ningún equipo hasta que se concrete la venta de la siderúrgica y, con ello, se garantice el pago de sus finiquitos, salarios caídos y prestaciones que se les adeudan desde hace casi tres años, cuando AHMSA dejó de operar formalmente.

TE PUEDE INTERESAR: Simas Torreón: la primera etapa de rehabilitación del colector Fundadores se concluye “No sale nada, hasta que se nos pague todo lo que se nos debe”, advirtieron a coro los manifestantes, en lo que ya se ha convertido en un punto permanente de protesta. Desde temprana hora comenzaron a llegar a la entrada de la planta, en la zona oriente de la ciudad, donde montaron guardia para impedir el ingreso de autoridades judiciales o representantes de la empresa encargada de recuperar los activos. Los extrabajadores acusaron directamente al empresario Alonso Ancira, a quien señalaron como responsable de la debacle industrial que ha dejado a miles de familias sin sustento. “El rey de los fraudes”, lo llamaron, al tiempo que aseguraron no permitirán que siga desmantelando lo poco que queda de la histórica siderúrgica.

“Ya no tenemos nada que perder”, dijeron, al recordar que esta postura fue refrendada en al menos tres reuniones previas, donde acordaron mantenerse unidos ante cualquier intento de retirar equipo o maquinaria de las plantas. Aunque el proceso de quiebra de AHMSA sigue su curso legal, los extrabajadores insistieron en que su prioridad es defender lo que consideran la única garantía de pago: los activos industriales que aún permanecen en las instalaciones. Asimismo, señalaron que están dispuestos a resistir incluso ante presiones judiciales o intervenciones externas, pues, afirmaron, “la lucha es por dignidad y justicia”. Hasta el momento, no se ha reportado ningún enfrentamiento, pero el ambiente en el acceso se mantiene tenso ante la expectativa de una posible intervención para ejecutar el retiro de los equipos, lo que podría escalar el conflicto.