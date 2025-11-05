Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación

Monclova
/ 5 noviembre 2025
    Fallece Simón Espinoza, otro exobrero de AHMSA sin recibir su liquidación
    Simón Espinoza Pérez trabajó casi 40 años en el Alto Horno 5 de AHMSA. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Fuentes extraoficiales indicaron que con este fallecimiento suman más de 50 exobreros que han muerto sin recibir su liquidación

MONCLOVA, COAH.– La crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) volvió a teñirse de luto con el fallecimiento de Simón Espinoza Pérez, un trabajador con casi cuatro décadas de servicio en la Siderúrgica Uno. El hombre, de 60 años, murió en la madrugada del martes en la Clínica 7 del IMSS, en Monclova, tras enfrentar complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado durante varios días.

Su muerte se suma a la lista de exobreros que han perdido la vida mientras continúan esperando el pago de sus liquidaciones, luego de casi tres años de conflicto laboral por la quiebra e insolvencia financiera de la empresa.

Espinoza Pérez dedicó su vida laboral al área del Alto Horno 5, uno de los símbolos de la producción acerera en Monclova. Su fallecimiento generó consternación entre excompañeros y miembros del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, quienes lamentaron la pérdida y recordaron su compromiso dentro de la planta.

El dirigente sindical, Ismael Leija Escalante, expresó su pesar por el deceso y subrayó que este caso refleja el costo humano de una crisis prolongada que ha dejado sin sustento a cientos de familias de la Región Centro. “Cada compañero que se va sin recibir su finiquito es un golpe más a la dignidad obrera”, señaló.

Simón Espinoza fue descrito por quienes lo conocieron como un trabajador entregado y disciplinado, parte de una generación que forjó la historia industrial de Monclova. A su trayectoria en AHMSA se suma también su vínculo familiar con el maratonista internacional Andrés Espinoza Pérez, quien en su momento también laboró para la siderúrgica antes de dedicarse al deporte profesional.

Con su fallecimiento, las cifras extraoficiales elevan a más de 50 los exobreros que han muerto sin recibir el pago de sus prestaciones ni la liquidación correspondiente.

(Con información de medios locales)

