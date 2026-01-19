Saltillo: Demuelen casa catalogada como Monumento Histórico en calle Juárez

Saltillo
/ 19 enero 2026
    El Gobierno Municipal de Saltillo informó que la demolición sí tuvo permiso oficial. FOTO: CORTESÍA
El inmueble del Centro Histórico albergaba una notaría pública y su conservación es responsabilidad del propietario, según la Ley

La fachada y la primera nave es lo que resta del inmueble marcado con los números 215 y 207 del Centro Histórico de Saltillo luego de una demolición realizada recientemente.

Habitantes de la Zona Centro reportaron a VANGUARDIA que maquinaria se encontró trabajando la mañana de este lunes en lo que ahora es un terreno.

El inmueble está integrado en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles con la clave de ficha I-0010800429, pues según el mismo, su construcción data del siglo XIX.

Según dicha ficha tiene muros de tabique con techumbre plana de aproximadamente cuatro metros fabricada con vigas de madera y entablerado.

De acuerdo al Gobierno Municipal de Saltillo, la demolición contó con permiso en forma de la Dirección de Centro Histórico e Imagen Urbana y se pretende construir un establecimiento de servicios.

El artículo sexto de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH), señala que “los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del artículo siguiente, previa autorización del Instituto correspondiente”.

Asimismo, el artículo 12 de la misma reglamentación establece que “las obras de restauración y conservación en bienes inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la autorización o permiso correspondiente, o que violen los otorgados, serán suspendidas por disposición del Instituto competente, y en su caso, se procederá a su demolición por el interesado o por el Instituto, así como a su restauración o reconstrucción”.

