Fatal choque en puente de Castaños deja una mujer sin vida; regresaban de Saltillo

Los hechos ocurrieron entre las 17:30 y las 18:00 horas sobre el bulevar Santa Cecilia, también referido como tramo de la carretera Federal 57, a la altura de la colonia California, cuando un grupo de mujeres regresaba de la ciudad de Saltillo con dirección hacia Allende, Coahuila.

CASTAÑOS, COAH.- Un aparatoso accidente registrado la tarde del domingo en el municipio de Castaños dejó como saldo una mujer sin vida y cuatro más con lesiones de consideración, luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara contra la estructura de un puente vehicular.

De acuerdo con los reportes preliminares, las cinco ocupantes viajaban en una camioneta Chevrolet en color guinda, tras haber participado en un evento deportivo en la capital del estado. Al intentar incorporarse al puente vehicular en dirección de sur a norte, la conductora perdió el control de la unidad.

Entre las posibles causas del percance se mencionan una falla mecánica, como el estallido de un neumático, así como el presunto exceso de velocidad, lo que habría provocado que el vehículo se desviara y terminara impactándose de manera violenta contra una base de concreto ubicada a un costado de la vialidad.

Tras el impacto, la unidad quedó severamente dañada, evidenciando la fuerza del choque. Una de las ocupantes, quien viajaba en la parte trasera, salió expulsada del vehículo, quedando tendida a un costado de la camioneta.

Elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia acudieron al lugar tras el reporte al sistema de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que una de las mujeres ya no contaba con signos vitales en el sitio, mientras que las otras cuatro fueron auxiliadas y trasladadas a distintos hospitales en Monclova.

Dos de las lesionadas fueron llevadas al Hospital General Amparo Pape de Benavides, mientras que las otras dos ingresaron a la Clínica Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permanecen bajo atención médica.

La zona fue acordonada por autoridades municipales, en tanto agentes de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.