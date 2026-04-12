Monclova: Trabajadores rechazan versión de desmantelamiento en AHMSA; califican de disparate lo dicho por ‘Napito’

Ismael Leija, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero, calificó la postura como un “disparate” sin sustento técnico, al considerar que desconoce el funcionamiento del sector minero siderúrgico. Añadió que detrás de estas declaraciones podría existir la intención de desalentar la inversión y entorpecer el proceso de venta.

MONCLOVA, COAH.- Representantes laborales de Altos Hornos de México desestimaron la versión planteada por Napoleón Gómez Urrutia sobre una eventual fragmentación de la empresa.

El dirigente sindical señaló que ha mantenido diálogo con autoridades federales, quienes reiteran que el proceso sigue en marcha, aunque no será sencillo. Subrayó que los trabajadores mantienen la expectativa de recibir sus finiquitos y ver reactivada la empresa.

También criticó la ausencia de Gómez Urrutia en unidades mineras como Cerro de Mercado, La Perla y Hércules, donde —afirmó— no ha habido respaldo tras la pérdida de empleos desde 2022.

VEN INVIABLE DESMANTELAR LA ACERERA

Por su parte, David Perales Fierros, vicepresidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, consideró poco viable desmontar la compañía, cuyo valor estimado supera los mil millones de dólares.

Explicó que un proceso de desmantelamiento implicaría años de trabajo, miles de empleados, adquisición de maquinaria pesada y el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales, lo que lo vuelve impráctico.

Destacó que la empresa mantiene valor al operar de forma integral, desde la extracción minera hasta el producto final, por lo que una eventual reactivación con nuevos inversionistas sería más factible.

Los trabajadores, dijo, confían en que la reapertura será posible con inversión en rehabilitación, aprovechando la experiencia de la plantilla laboral y la infraestructura existente.

Además, consideró que el mercado nacional podría absorber la producción, tanto en el sector público como privado, lo que daría viabilidad a la operación.