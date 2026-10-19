Feria de Monclova 2026 deja derrama superior a los 70 millones de pesos: alcalde Carlos Villarreal

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    Feria de Monclova 2026 deja derrama superior a los 70 millones de pesos: alcalde Carlos Villarreal
    La Feria de Monclova 2026 registró una asistencia aproximada de 120 mil personas durante 18 días de espectáculos y actividades. LIDIET MEXICANO

La Feria de Monclova reunió a unas 120 mil personas y generó más de 70 millones de pesos en derrama económica; el Medio Maratón también impulsó el turismo deportivo

MONCLOVA, COAH.- Una asistencia aproximada de 120 mil personas y una derrama económica superior a los 70 millones de pesos dejó la Feria de Monclova en su edición 2026.

Tras 18 días de espectáculos y actividades, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó el impacto de estos eventos en el turismo y la economía de la región.

¡Se prende la Feria de Monclova! Sonido Mazter, Rieleros, Duelo y Los Invasores llegan con 18 días de fiesta

El edil señaló que las fiestas locales representaron una importante atracción para las familias y visitantes, al generar movimiento en el comercio, la hotelería y los servicios, beneficiando a distintos sectores económicos de Monclova y la Región Centro-Desierto.

La cartelera, que se desarrolló del 1 al 18 de octubre, incluyó presentaciones musicales de Sonido Mazter, Elías Medina, Alex Treviño, Rieleros del Norte, La Brissa, Duelo, Tropa Estrella, Mi Barrio Colombiano, Los Invasores de Nuevo León, Los Reyes del Camino y El Norteñazo, además de actividades como el Súper Rodeo y espectáculos de lucha libre.

Carlos Villarreal destacó que el impacto turístico no se limitó a los espectáculos de la feria, pues el Medio Maratón Monclova 2026 permitió atraer a más de 2 mil 500 corredores locales y foráneos, fortaleciendo también el turismo deportivo.

$!El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que la promoción de eventos culturales, deportivos y de entretenimiento contribuye a fortalecer la economía local.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que la promoción de eventos culturales, deportivos y de entretenimiento contribuye a fortalecer la economía local. LIDIET MEXICANO

La competencia registró un crecimiento considerable respecto a la edición de 2025, cuando participaron alrededor de 350 corredores.

El alcalde atribuyó esta respuesta a la certificación de la ruta y al trabajo del comité organizador y del patronato Todos por Monclova.

Explicó que la estrategia de impulsar eventos deportivos, culturales, empresariales y de asociaciones, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca mantener una agenda constante que genere beneficios económicos y dé mayor proyección a la ciudad.

Añadió que, tras concluir las actividades de la feria, Monclova continúa con su calendario de eventos, ahora con las celebraciones relacionadas con el Día de Muertos y sus tradiciones, con las que se busca mantener viva la actividad cultural y atraer a más visitantes a los espectáculos y actividades que ofrece el municipio.

$!Los conciertos, el Súper Rodeo y las funciones de lucha libre formaron parte de la cartelera de la feria.
Los conciertos, el Súper Rodeo y las funciones de lucha libre formaron parte de la cartelera de la feria. LIDIET MEXICANO

El edil consideró que la seguridad que prevalece en Coahuila también contribuye a generar confianza para recibir competencias y encuentros de alcance estatal y nacional, lo que abre nuevas oportunidades para los sectores turístico y comercial.

Finalmente, Villarreal señaló que durante octubre y noviembre se mantendrá una agenda de actividades para continuar con la promoción de Monclova y fortalecer la economía local, aprovechando los eventos como una herramienta para generar derrama económica y beneficiar a las familias de la región.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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