Feria de Monclova 2026 deja derrama superior a los 70 millones de pesos: alcalde Carlos Villarreal

MONCLOVA, COAH.- Una asistencia aproximada de 120 mil personas y una derrama económica superior a los 70 millones de pesos dejó la Feria de Monclova en su edición 2026. Tras 18 días de espectáculos y actividades, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó el impacto de estos eventos en el turismo y la economía de la región.

El edil señaló que las fiestas locales representaron una importante atracción para las familias y visitantes, al generar movimiento en el comercio, la hotelería y los servicios, beneficiando a distintos sectores económicos de Monclova y la Región Centro-Desierto. La cartelera, que se desarrolló del 1 al 18 de octubre, incluyó presentaciones musicales de Sonido Mazter, Elías Medina, Alex Treviño, Rieleros del Norte, La Brissa, Duelo, Tropa Estrella, Mi Barrio Colombiano, Los Invasores de Nuevo León, Los Reyes del Camino y El Norteñazo, además de actividades como el Súper Rodeo y espectáculos de lucha libre. Carlos Villarreal destacó que el impacto turístico no se limitó a los espectáculos de la feria, pues el Medio Maratón Monclova 2026 permitió atraer a más de 2 mil 500 corredores locales y foráneos, fortaleciendo también el turismo deportivo.

La competencia registró un crecimiento considerable respecto a la edición de 2025, cuando participaron alrededor de 350 corredores. El alcalde atribuyó esta respuesta a la certificación de la ruta y al trabajo del comité organizador y del patronato Todos por Monclova. Explicó que la estrategia de impulsar eventos deportivos, culturales, empresariales y de asociaciones, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, busca mantener una agenda constante que genere beneficios económicos y dé mayor proyección a la ciudad. Añadió que, tras concluir las actividades de la feria, Monclova continúa con su calendario de eventos, ahora con las celebraciones relacionadas con el Día de Muertos y sus tradiciones, con las que se busca mantener viva la actividad cultural y atraer a más visitantes a los espectáculos y actividades que ofrece el municipio.

El edil consideró que la seguridad que prevalece en Coahuila también contribuye a generar confianza para recibir competencias y encuentros de alcance estatal y nacional, lo que abre nuevas oportunidades para los sectores turístico y comercial. Finalmente, Villarreal señaló que durante octubre y noviembre se mantendrá una agenda de actividades para continuar con la promoción de Monclova y fortalecer la economía local, aprovechando los eventos como una herramienta para generar derrama económica y beneficiar a las familias de la región.

Temas

Ferias

Localizaciones

Coahuila Monclova

