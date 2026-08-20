¡Se prende la Feria de Monclova! Sonido Mazter, Rieleros, Duelo y Los Invasores llegan con 18 días de fiesta

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ¡Se prende la Feria de Monclova! Sonido Mazter, Rieleros, Duelo y Los Invasores llegan con 18 días de fiesta
    La cartelera fue diseñada a partir de las opiniones de las familias que acudieron a la edición anterior, informaron autoridades. LIDIET MEXICANO

La cartelera contempla 18 fechas con una combinación de conciertos, rodeo, lucha libre, comedia y espectáculos familiares

MONCLOVA, COAH.- La Feria Monclova 2026 llegará con una cartelera cargada de música y espectáculos del 1 al 18 de octubre, en la explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Esta noche, el alcalde Carlos Villarreal y autoridades estatales y municipales presentaron oficialmente la cartelera de la Feria Monclova 2026, acompañados por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; la regidora de Desarrollo Económico y Turismo, Nallely Vázquez González; el empresario de espectáculos Javier Flores Loera y el cantante monclovense Alex Treviño.

Sonido Mazter abrirá la fiesta el 1 de octubre, seguido por Elías Medina y Alex Treviño el día 2 y Rieleros del Norte el 3, mientras que el 4 de octubre se realizará el Súper Rodeo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/se-graduan-mas-de-400-alumnas-de-mujeres-al-siguiente-nivel-en-monclova-KN22942932

El 5 de octubre habrá lucha libre y la música continuará el 6 con Los Payasónicos, el 7 con La Granja Rifa, el 8 con Tropa Estrella y el 9 con Mi Barrio Colombiano.

El 10 de octubre llegará Tony Aguirre y La Brissa, mientras que el 11 será turno de Duelo. El 12 nuevamente habrá espectáculo de lucha libre.

La recta final tendrá a Demon Hunters el 13 de octubre; Los Garrapatas y Grupo Clasificación R el 14; TropiCalísimo Apache el 15; Los Invasores de Nuevo León el 16; Los Reyes del Camino el 17, y el cierre, el 18 de octubre, estará a cargo de Marco Marroquín e invitados.

De las 18 fechas programadas, 13 tendrán entrada gratuita, mientras que los eventos con costo tendrán precios accesibles que van desde los 150 hasta los 400 pesos, dependiendo del espectáculo.

El empresario de espectáculos Javier Flores Loera destacó que una de las principales peticiones del alcalde Carlos Villarreal al momento de armar la cartelera fue que la mayoría de los eventos fueran gratuitos, por lo que únicamente cinco días tendrán costo.

Explicó que se buscó una cartelera diversa y con agrupaciones que llegarán por primera vez a la Región Centro, como La Brissa y Mi Barrio Colombiano, además del regreso de grupos como Duelo e Invasores de Nuevo León.

Detalló que Elías Medina y Alex Treviño tendrán un costo de 150 pesos; Tony Aguirre y La Brissa, 200 pesos; Duelo, 400 pesos; Invasores de Nuevo León, 200 pesos, y el cierre con Marco Marroquín e invitados, 150 pesos.

Flores Loera resaltó que la feria también representa una importante derrama económica para la ciudad, al generar ocupación hotelera, movimiento en gasolineras, tiendas de conveniencia y otros establecimientos, además de empleos temporales.

“En el caso de nuestra empresa estamos hablando de alrededor de 300 empleos de manera temporal en la época de feria”, señaló.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal explicó que la cartelera fue diseñada tomando en cuenta las opiniones de las familias que acudieron a la edición anterior, buscando que existan días completamente familiares, espectáculos de comedia, rodeo y conciertos.

Detalló que los lunes y martes estarán enfocados en actividades familiares, los miércoles en comedia y de jueves a domingo se concentrarán los principales conciertos, además de incluir nuevamente el rodeo debido al éxito que tuvo el año pasado.

“Creo que es una cartelera que cumple con los diferentes aspectos que nos solicitó la ciudadanía: días familiares, fiesta, rodeo y que sea también para bien de darle una continuidad a este circuito de ferias que hay en nuestro estado”, señaló.

Villarreal destacó que la feria forma parte del circuito de celebraciones que se realizan en distintos municipios de Coahuila y que culmina con el gran rodeo en Saltillo, por lo que Monclova busca consolidarse dentro de esta ruta de eventos.

También anunció que nuevamente se contará con Atracciones Roca, además de promociones especiales durante algunos días dirigidas a las familias.

El alcalde destacó que el evento permitirá también que productores y comerciantes de otros municipios lleguen a Monclova para promocionar productos gastronómicos, culturales y artesanales, como ocurrió en la edición anterior.

“Seguimos apostándole a este tipo de espectáculos para que sean de deleite para todas las familias de Monclova, de nuestra región y del estado”, expresó.

Añadió que el objetivo es que la feria contribuya a la diversificación económica, fortaleciendo la cadena de valor turística y comercial mediante eventos sociales, deportivos y culturales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/recorte-de-participaciones-deja-impacto-de-hasta-10-millones-de-pesos-en-finanzas-de-monclova-AN22944242

Villarreal agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por continuar respaldando la celebración y a Javier Flores Loera por sumarse nuevamente al proyecto, al señalar que se busca que la Feria Monclova siga creciendo y sea una celebración completamente familiar.

La Feria Monclova 2026 se realizará del 1 al 18 de octubre, con música, rodeo, lucha libre, espectáculos familiares y 13 días de entrada gratuita, buscando superar el éxito alcanzado durante la edición anterior.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Música
Ferias

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mario Valdés Garza, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COCYTEC).

Coahuila requiere ajustar su sistema educativo para responder a la industria de semiconductores
Litzy, de 26 años, sobrevivió al ataque de Chad (en la imagen), y este miércoles será dada de alta de la Clínica 2 del IMSS tras varias semanas hospitalizada.

Confirma Fiscalía de Coahuila alta médica de Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
Derecho de los autores

Derecho de los autores
Compañías como ExxonMobil, Chevron y Petrobras reportaron ganancias hasta cinco y 12 veces mayores que las de Pemex.

Se rezaga Pemex frente a otras petroleras en el mundo
La FGR dio a conocer la detención de Fausto ‘N’, identificado como posible implicado y la persona que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión donde fue secuestrado Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Detienen a Fausto ‘N’, testigo del asesinato de Héctor Cuén Ojeda y secuestro de ‘El Mayo’ Zambada
Coahuila registró 109 homicidios durante 2025, cifra menor a los 120 casos contabilizados en 2024, destacó el fiscal.

Fiscal de Coahuila: ningún homicidio es por crimen organizado
El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Coahuila refuerza coordinación en seguridad y prevención de accidentes
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal