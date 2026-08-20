¡Se prende la Feria de Monclova! Sonido Mazter, Rieleros, Duelo y Los Invasores llegan con 18 días de fiesta

MONCLOVA, COAH.- La Feria Monclova 2026 llegará con una cartelera cargada de música y espectáculos del 1 al 18 de octubre, en la explanada del Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Esta noche, el alcalde Carlos Villarreal y autoridades estatales y municipales presentaron oficialmente la cartelera de la Feria Monclova 2026, acompañados por la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; la regidora de Desarrollo Económico y Turismo, Nallely Vázquez González; el empresario de espectáculos Javier Flores Loera y el cantante monclovense Alex Treviño. Sonido Mazter abrirá la fiesta el 1 de octubre, seguido por Elías Medina y Alex Treviño el día 2 y Rieleros del Norte el 3, mientras que el 4 de octubre se realizará el Súper Rodeo.

El 5 de octubre habrá lucha libre y la música continuará el 6 con Los Payasónicos, el 7 con La Granja Rifa, el 8 con Tropa Estrella y el 9 con Mi Barrio Colombiano. El 10 de octubre llegará Tony Aguirre y La Brissa, mientras que el 11 será turno de Duelo. El 12 nuevamente habrá espectáculo de lucha libre. La recta final tendrá a Demon Hunters el 13 de octubre; Los Garrapatas y Grupo Clasificación R el 14; TropiCalísimo Apache el 15; Los Invasores de Nuevo León el 16; Los Reyes del Camino el 17, y el cierre, el 18 de octubre, estará a cargo de Marco Marroquín e invitados.

De las 18 fechas programadas, 13 tendrán entrada gratuita, mientras que los eventos con costo tendrán precios accesibles que van desde los 150 hasta los 400 pesos, dependiendo del espectáculo. El empresario de espectáculos Javier Flores Loera destacó que una de las principales peticiones del alcalde Carlos Villarreal al momento de armar la cartelera fue que la mayoría de los eventos fueran gratuitos, por lo que únicamente cinco días tendrán costo. Explicó que se buscó una cartelera diversa y con agrupaciones que llegarán por primera vez a la Región Centro, como La Brissa y Mi Barrio Colombiano, además del regreso de grupos como Duelo e Invasores de Nuevo León. Detalló que Elías Medina y Alex Treviño tendrán un costo de 150 pesos; Tony Aguirre y La Brissa, 200 pesos; Duelo, 400 pesos; Invasores de Nuevo León, 200 pesos, y el cierre con Marco Marroquín e invitados, 150 pesos. Flores Loera resaltó que la feria también representa una importante derrama económica para la ciudad, al generar ocupación hotelera, movimiento en gasolineras, tiendas de conveniencia y otros establecimientos, además de empleos temporales. “En el caso de nuestra empresa estamos hablando de alrededor de 300 empleos de manera temporal en la época de feria”, señaló. Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal explicó que la cartelera fue diseñada tomando en cuenta las opiniones de las familias que acudieron a la edición anterior, buscando que existan días completamente familiares, espectáculos de comedia, rodeo y conciertos. Detalló que los lunes y martes estarán enfocados en actividades familiares, los miércoles en comedia y de jueves a domingo se concentrarán los principales conciertos, además de incluir nuevamente el rodeo debido al éxito que tuvo el año pasado. “Creo que es una cartelera que cumple con los diferentes aspectos que nos solicitó la ciudadanía: días familiares, fiesta, rodeo y que sea también para bien de darle una continuidad a este circuito de ferias que hay en nuestro estado”, señaló. Villarreal destacó que la feria forma parte del circuito de celebraciones que se realizan en distintos municipios de Coahuila y que culmina con el gran rodeo en Saltillo, por lo que Monclova busca consolidarse dentro de esta ruta de eventos.

También anunció que nuevamente se contará con Atracciones Roca, además de promociones especiales durante algunos días dirigidas a las familias. El alcalde destacó que el evento permitirá también que productores y comerciantes de otros municipios lleguen a Monclova para promocionar productos gastronómicos, culturales y artesanales, como ocurrió en la edición anterior. “Seguimos apostándole a este tipo de espectáculos para que sean de deleite para todas las familias de Monclova, de nuestra región y del estado”, expresó. Añadió que el objetivo es que la feria contribuya a la diversificación económica, fortaleciendo la cadena de valor turística y comercial mediante eventos sociales, deportivos y culturales.

Villarreal agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por continuar respaldando la celebración y a Javier Flores Loera por sumarse nuevamente al proyecto, al señalar que se busca que la Feria Monclova siga creciendo y sea una celebración completamente familiar. La Feria Monclova 2026 se realizará del 1 al 18 de octubre, con música, rodeo, lucha libre, espectáculos familiares y 13 días de entrada gratuita, buscando superar el éxito alcanzado durante la edición anterior.

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