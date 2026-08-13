Feria de Útiles Escolares en Monclova ofrecerá descuentos este fin de semana

MONCLOVA, COAH.- Con descuentos y promociones en artículos indispensables para el regreso a clases, más de 30 comerciantes participarán en la Feria de Útiles Escolares 2026, que se llevará a cabo este viernes 14 y sábado 15 de agosto en Monclova. La actividad es impulsada por el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, con el propósito de brindar alternativas a las familias para reducir el gasto que representa el inicio del nuevo ciclo escolar y, al mismo tiempo, fortalecer las ventas del comercio local.

Durante los dos días, los asistentes podrán adquirir en un mismo espacio productos como uniformes, mochilas, útiles escolares, calzado, tenis, libros, etiquetas, moños y lentes, entre otros artículos necesarios para que estudiantes de distintos niveles regresen a las aulas. Esta es la segunda edición consecutiva de la Feria de Útiles Escolares, que reúne a comerciantes locales para ofrecer una mayor variedad de productos y precios accesibles. La estrategia busca facilitar las compras de las familias durante una de las temporadas de mayor demanda para los establecimientos dedicados a la venta de artículos escolares.

El evento cuenta además con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, como parte de la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para generar acciones que representen beneficios directos para las familias y contribuyan a dinamizar la economía de Monclova. Carlos Villarreal invitó a la ciudadanía a aprovechar las promociones disponibles y destacó que el trabajo conjunto entre autoridades, comerciantes y familias permite generar beneficios para la comunidad. La Feria de Útiles Escolares forma parte de las acciones emprendidas por la administración municipal para apoyar la economía familiar y promover el consumo en negocios establecidos de la ciudad, especialmente durante la temporada previa al regreso a clases. Con esta iniciativa, el Municipio busca que las familias encuentren opciones de compra más accesibles y que los comerciantes locales tengan un espacio para incrementar su actividad durante el periodo de preparación para el nuevo ciclo escolar.