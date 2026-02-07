FGE llama a comparecer a líder de extrabajadores de AHMSA por el delito de despojo
La Fiscalía citó a comparecer a uno de los representantes del movimiento obrero de AHMSA por el presunto delito de despojo, situación que los trabajadores consideran una medida para presionar y debilitar su protesta en la Puerta 3
MONCLOVA, COAH.- El conflicto que mantienen trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) en la Puerta 3 dio un paso delicado al terreno legal. La Fiscalía General del Estado citó a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre, uno de los representantes del movimiento obrero, bajo una investigación por el delito de despojo.
El citatorio, correspondiente al expediente 1000/MON/UTMCP/2025, fue emitido el 2 de diciembre de 2025, aunque fue entregado apenas en días recientes. En él se establece que Valenzuela deberá presentarse ante el Ministerio Público el próximo 11 de febrero, a las 14:00 horas, acompañado de un abogado especializado en el sistema penal acusatorio.
De acuerdo con la autoridad, la presencia de los trabajadores en el acceso de la empresa representa una afectación a la propiedad. Sin embargo, para los obreros se trata de una medida desesperada para exigir el pago de salarios y prestaciones que les adeudan desde hace años.
La notificación advierte que, en caso de no acudir, se podría recurrir al uso de la fuerza pública para asegurar su comparecencia, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores, quienes consideran que esta acción busca debilitar el movimiento.
Ervey Valenzuela rechazó las acusaciones y afirmó que nunca ha existido la intención de apropiarse de la empresa.
“Estamos aquí para evitar el saqueo y para defender lo que es nuestro trabajo”, señaló, al tiempo que reconoció que no esperaban enfrentar un proceso de este tipo.
El líder obrero también mencionó una aparente inconsistencia en el documento oficial, al señalar una fecha que no coincide con el calendario, aunque aseguró que se presentará sin evadir la cita. “El que nada debe, nada teme”, expresó.
Valenzuela hizo un llamado a los trabajadores que deseen acompañarlo este lunes, a las 9:00 de la mañana, en la Puerta 3 de AHMSA, desde donde se trasladarán al Ministerio Público para solicitar el acceso al expediente y exigir que se respeten sus derechos.
Valenzuela aseguró sentirse respaldado por sus compañeros y reiteró que la lucha no es personal, sino por miles de familias que dependen directa o indirectamente de la siderúrgica.
“La voz puede ser una sola, pero la causa es de todos”, concluyó, dejando claro que el movimiento continuará mientras no haya una solución justa para los trabajadores de AHMSA.