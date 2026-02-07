‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

La captura de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, por encabezar una red de extorsión, encendió las alarmas en el entorno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. De acuerdo con la columna Bajo Reserva de El Universal, tras la captura del edil morenista en Jalisco, varios alcaldes “empezaron a temblar”. TE PUEDE INTERESAR: Da Fiscalía de NL carpetazo al caso contra Armando Castilla; reafirma que hubo fabricación de pruebas

"Tras la detención del presunto extorsionador y presidente municipal Diego Rivera Navarro, nos cuentan que no pocos alcaldes empezaron a temblar, entre ellos Adrián de la Garza, de Monterrey, quien enfrenta acusaciones muy similares a las que llevaron a la aprehensión de don Diego, como la de extorsionar a empresarios haciendo uso faccioso del aparato municipal y los tribunales locales. "Tribunales federales ya le dieron reversa a los excesos de don Adrián y a sus actos que fueron declarados ilegales. ¿Pondrá sus barbas a remojar ahora?", se planteó en la columna.

De la Garza Santos ha sido señalado por encabezar una red de fabricación de delitos para extorsionar a empresarios junto al despacho de De la Garza-Vega Abogados, el cual es encabezado por su hermano Filiberto, además del apoyo de funcionarios de la justicia local. Esta presunta red ha sido señalada por fabricar una acusación de fraude en contra de Armando Castilla, director general de VANGUARDIA, a quien se le señaló falsamente de un fraude por 700 mil pesos en una supuesta transacción de un bien inmueble en Saltillo.

Además, la misma red es acusada por el empresario Arturo Bernabé Cortez de "despojarla" de su participación accionaria de 50 por ciento en la compañía Garage y Talleres. Inclusive, la defensa legal de Cortez ha compartido que su caso ha llegado ante el Gobierno federal. Luego de desplegados que ha publicados en medios regionales, el Gobierno federal, a través de la Dirección General de Atención Ciudadana.