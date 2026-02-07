‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

+ Seguir en Seguir en Google
Vanguardia
por Vanguardia

Gobierno federal ya ha tomado nota del ‘engranaje’ en Nuevo León entre autoridades y un despacho de abogados

Coahuila
/ 7 febrero 2026
COMPARTIR

La captura de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, por encabezar una red de extorsión, encendió las alarmas en el entorno del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

De acuerdo con la columna Bajo Reserva de El Universal, tras la captura del edil morenista en Jalisco, varios alcaldes “empezaron a temblar”.

TE PUEDE INTERESAR: Da Fiscalía de NL carpetazo al caso contra Armando Castilla; reafirma que hubo fabricación de pruebas

$!La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, ha despertado temores entre algunos ediles del país.
La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, ha despertado temores entre algunos ediles del país. Foto: Cuartoscuro

Tras la detención del presunto extorsionador y presidente municipal Diego Rivera Navarro, nos cuentan que no pocos alcaldes empezaron a temblar, entre ellos Adrián de la Garza, de Monterrey, quien enfrenta acusaciones muy similares a las que llevaron a la aprehensión de don Diego, como la de extorsionar a empresarios haciendo uso faccioso del aparato municipal y los tribunales locales.

TE PUEDE INTERESAR: Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA

“Tribunales federales ya le dieron reversa a los excesos de don Adrián y a sus actos que fueron declarados ilegales. ¿Pondrá sus barbas a remojar ahora?”, se planteó en la columna.

De la Garza Santos ha sido señalado por encabezar una red de fabricación de delitos para extorsionar a empresarios junto al despacho de De la Garza-Vega Abogados, el cual es encabezado por su hermano Filiberto, además del apoyo de funcionarios de la justicia local.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación

Esta presunta red ha sido señalada por fabricar una acusación de fraude en contra de Armando Castilla, director general de VANGUARDIA, a quien se le señaló falsamente de un fraude por 700 mil pesos en una supuesta transacción de un bien inmueble en Saltillo.

Además, la misma red es acusada por el empresario Arturo Bernabé Cortez de “despojarla” de su participación accionaria de 50 por ciento en la compañía Garage y Talleres.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Inclusive, la defensa legal de Cortez ha compartido que su caso ha llegado ante el Gobierno federal. Luego de desplegados que ha publicados en medios regionales, el Gobierno federal, a través de la Dirección General de Atención Ciudadana.

$!El caso del director general de VANGUARDIA está vinculado a esta presunta red de extorsión que opera en Nuevo León.
El caso del director general de VANGUARDIA está vinculado a esta presunta red de extorsión que opera en Nuevo León. Foto: Especial

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Extorsiones
Justicia
Libertad De Expresión
Localizaciones
Coahuila
Nuevo León
Personajes
Adrian De La Garza
Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Más que un campeón, el partido puede marcar el inicio de una nueva etapa en la NFL.

El Super Bowl que puede cambiarlo todo
La Fiscalía General del Estado aclara que no hay personas detenidas, luego de los cateos llevados a cabo el 5 y 6 de febrero.

Investiga Fiscalía General de Coahuila cadena de tiendas de cannabis tras operativos en Saltillo y Ramos Arizpe
La industria automovilística canadiense, que emplea a unos 125.000 trabajadores, es vital para la economía del país.

Canadá apuesta por los automóviles eléctricos, y se aleja de la dependencia de EE. UU.
true

POLITICÓN: ¿’Objetivos posibles’ en el norte del país, en la mira de Harfuch?
true

México: Inseguridad, percepción y realidad
true

Manganitas ∙ AFA
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo