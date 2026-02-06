POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?

I. ¿SE ACABÓ LA IMPUNIDAD?

El arresto del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro ha provocado, como era de esperarse, múltiples lecturas políticas. La más relevante tiene que ver con el hecho de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum está dejando claro que “no hay impunes” porque el munícipe defenestrado fue electo bajo las siglas de Morena. Y sin duda esa es la idea que debiera consolidarse de aquí en adelante, pues el fenómeno de la extorsión, para cuyo combate se diseñó la “Operación Enjambre”, representa un problema que urge combatir para contenerlo y revertirlo.

II. PUEQUE SÍ...

La oposición, desde luego, sostiene la idea contraria: que la caída del morenista constituye la muestra de que el partido de moda ha dado cabida a lo peor de la clase política nacional y generado una nueva -y ampliada- realidad de impunidad. ¿Cuál idea prevalecerá? Pues eso va a depender de lo que ocurra en el futuro inmediato, es decir, de si el descabezamiento de servidores públicos corruptos continúa o si estamos ante una golondrina que no hace verano...

III. EN PICADA

La principal quiniela que ya circular en los corrillos políticos coahuilenses tiene que ver con el número de votos que, se piensa, podría obtener el PAN de Elisa Maldonado el primer domingo de junio próximo. En general, los pronósticos son pesimistas, pues la caída del albiazul en las preferencias del electorado coahuilteca, en los últimos ocho años, ha sido estrepitosa, para decirlo con un término amable: de poco más de 452 mil votos obtenidos en la elección de Gobernador de 2017 pasó a menos de 68 mil en 2024. Es decir, en poco más de un sexenio perdió ¡el 85 por ciento del respaldo popular que llegó a tener!

IV. SE VALE APOSTAR

Pero no solamente perdieron votos, sino también la mística con la cual figuras de la talla de Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna o Rafael Preciado fundaron dicho partido. Y es que hoy ninguna de las figuras relevantes del panismo comarcano parece dispuesta a sacrificarse para reanimar a su partido. Así, los que presumen de anticipar el futuro dicen que el PAN podría librar una cerrada batalla con los votos nulos en la próxima jornada electoral. ¿Será?

V. CALMA PRIISTA

Nos dicen que, al interior del PRI, donde Carlos Robles -quien preside, dirige y manda- mantiene el control de la operación, hay ánimo sereno rumbo a la elección de junio. La expectativa es, como ya se ha dicho, ganar todos los distritos y en corto hablan de estructura lista y aceitada para ello. Pero la conversación real va por otro lado: en territorio han empezado a notar -en algunos distritos que antes eran tradicionalmente priistas- buen ánimo hacia Morena. ¿La razón? El impacto directo de los programas sociales federales, cuya huella -reconocen- es más visible que la de muchos esfuerzos locales... claro, el presupuesto es mayor.

VI. FOCO AMARILLO

Ahí surgen las alertas. Algunos priistas admiten que, si Morena crece lo suficiente para cerrar resultados en ciertos distritos, aunque no gane, el mensaje rumbo a 2027 sería distinto. Porque una cosa es ganar hoy y otra medir tendencias y estructuras locales de ambos partidos. Nos cuentan que la preocupación no es esta elección, sino la siguiente. Si la guinda sigue avanzando en percepción y apoyos, la batalla municipal y federal podría ponerse cuesta arriba.

VII. EN LA ESCENA

Eso explica lo que muchos comentan en las mesas políticas: en el PRI, hoy la consigna es que todos entren a la operación, ningún perfil les resulta irrelevante... aunque lo sea. En esa lógica se ubica la aparición de Marisol Martínez González, titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, entregando huevos, leche y otros productos “de apoyo social”, junto a perfiles netamente políticos. Su función -se supone- es vigilar el uso correcto de los recursos. Pero en tiempos electorales, nos dicen, nadie quiere -o a nadie dejan- quedarse fuera del territorio. La línea entre lo técnico y lo político se vuelve más delgada cuando la prioridad es movilizar estructura.

VIII. SEÑALES

Ahí es donde surgen las lecturas. Porque si quien debe fiscalizar aparece en la entrega de programas sociales, el mensaje cambia. Se podrá decir que supervisa la correcta aplicación, pero en el clima electoral la percepción pesa tanto como la intención. Y varios se preguntan en corto cuál es la ventaja de exponer a un perfil de control -es un decir- en actos con un aroma político penetrante. Antes, dicen los que tienen memoria, esas formas se cuidaban más. Hoy parece que la urgencia electoral vale el riesgo. Las señales cuentan...

IX. ¿MENERA EN LA BOLETA?

En Piedras Negras ya asoma nombre para la vía independiente. Nos dicen que Masías Menera sería, hasta ahora, el único ciudadano que ha manifestado formalmente su intención de contender sin partido, por el Distrito II con cabecera en aquella frontera. Se presenta como líder social y presume trabajo en colonias, bajo su sello de “revolución social independiente”. El dato que varios subrayan es su parentesco: es hermano del también polémico Lorenzo Menera. Así que independiente, independiente... algunos lo ponen en duda. Habrá que ver si le alcanza para aparecer en la boleta.