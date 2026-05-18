Fiesta termina en caos: 15 detenidos por atacar patrulla en Monclova

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas sobre la calle San Francisco de Asís, casi en el cruce con Fátima, en Monclova , donde vecinos cansados del escándalo solicitaron apoyo al sistema de emergencias debido al alto volumen de la música y al ambiente que prevalecía en el convivio.

MONCLOVA, COAH.- Una reunión que se salió de control durante la madrugada en la colonia Campanario terminó con un fuerte operativo policiaco, luego de que un grupo de jóvenes presuntamente alcoholizados agrediera con piedras a elementos de Seguridad Pública que acudieron a atender un reporte por ruido excesivo.

De acuerdo con los primeros informes, elementos de la Policía Preventiva realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron la fiesta y se aproximaron para dialogar con los asistentes, con la intención de pedir que disminuyeran el volumen y evitar molestias a quienes habitan en el sector.

Sin embargo, la situación cambió en cuestión de segundos cuando varios de los presentes comenzaron a lanzar insultos y posteriormente piedras contra la patrulla 236 del Departamento de Seguridad Pública.

Aunque la unidad oficial no presentó daños de consideración, los oficiales solicitaron refuerzos al verse superados por el número de asistentes y por la actitud agresiva que mostraban algunos jóvenes, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Tras la agresión, varias patrullas se movilizaron al sector para implementar un operativo de contención y asegurar a los responsables.

Durante la intervención policiaca, varios asistentes intentaron escapar corriendo entre las calles de la colonia Campanario; sin embargo, fueron perseguidos y alcanzados por los uniformados metros más adelante.

Uno a uno, los jóvenes fueron sometidos y esposados antes de ser subidos a las unidades oficiales para su traslado a la comandancia municipal.

De manera preliminar se informó que un total de 15 personas quedaron detenidas por alterar el orden público y por la agresión cometida contra los elementos de seguridad.

Durante las detenciones, algunos de los involucrados aseguraban tener influencias y mencionaban supuestas amistades con personas conocidas para evitar ser arrestados; no obstante, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La corporación abrió una investigación para determinar quiénes participaron directamente en el lanzamiento de piedras contra la patrulla y los policías.