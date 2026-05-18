Fiesta termina en caos: 15 detenidos por atacar patrulla en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Fiesta termina en caos: 15 detenidos por atacar patrulla en Monclova
    Los detenidos fueron trasladados a las celdas municipales mientras autoridades investigan quiénes participaron directamente en la agresión contra la patrulla 236. REDES SOCIALES

Vecinos de la colonia Campanario solicitaron apoyo al 911 debido al exceso de ruido y al ambiente descontrolado que prevalecía durante la fiesta

MONCLOVA, COAH.- Una reunión que se salió de control durante la madrugada en la colonia Campanario terminó con un fuerte operativo policiaco, luego de que un grupo de jóvenes presuntamente alcoholizados agrediera con piedras a elementos de Seguridad Pública que acudieron a atender un reporte por ruido excesivo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas sobre la calle San Francisco de Asís, casi en el cruce con Fátima, en Monclova, donde vecinos cansados del escándalo solicitaron apoyo al sistema de emergencias debido al alto volumen de la música y al ambiente que prevalecía en el convivio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/frontera-volcadura-de-familia-en-carretera-30-deja-nino-grave-y-cinco-lesionados-CC20770354

De acuerdo con los primeros informes, elementos de la Policía Preventiva realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron la fiesta y se aproximaron para dialogar con los asistentes, con la intención de pedir que disminuyeran el volumen y evitar molestias a quienes habitan en el sector.

Sin embargo, la situación cambió en cuestión de segundos cuando varios de los presentes comenzaron a lanzar insultos y posteriormente piedras contra la patrulla 236 del Departamento de Seguridad Pública.

Aunque la unidad oficial no presentó daños de consideración, los oficiales solicitaron refuerzos al verse superados por el número de asistentes y por la actitud agresiva que mostraban algunos jóvenes, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Tras la agresión, varias patrullas se movilizaron al sector para implementar un operativo de contención y asegurar a los responsables.

Durante la intervención policiaca, varios asistentes intentaron escapar corriendo entre las calles de la colonia Campanario; sin embargo, fueron perseguidos y alcanzados por los uniformados metros más adelante.

Uno a uno, los jóvenes fueron sometidos y esposados antes de ser subidos a las unidades oficiales para su traslado a la comandancia municipal.

De manera preliminar se informó que un total de 15 personas quedaron detenidas por alterar el orden público y por la agresión cometida contra los elementos de seguridad.

Durante las detenciones, algunos de los involucrados aseguraban tener influencias y mencionaban supuestas amistades con personas conocidas para evitar ser arrestados; no obstante, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La corporación abrió una investigación para determinar quiénes participaron directamente en el lanzamiento de piedras contra la patrulla y los policías.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/frontera-termina-convivio-en-balacera-y-deja-a-un-hombre-hospitalizado-GA20756909

Mientras tanto, los detenidos permanecen en las celdas municipales en espera de que se defina su situación jurídica y se deslinden responsabilidades por los disturbios registrados durante la fiesta.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Periquitos que hablan

Periquitos que hablan
true

Morena se está desmoronando
Las vulkas de un pueblo que son atendidas por sordomudos. Una historia sobre ruedas.

Las vulkas del silencio
Autoridades municipales señalaron que la incorporación de la RS-211 busca ampliar las opciones de movilidad y mejorar los tiempos de traslado para las y los usuarios del transporte público.

Saltillo: arrancará nueva ruta RS-211 el 25 de mayo; conectará el sur con el norte de la ciudad
De los 14 casos confirmados, 5 son en Saltillo, 5 en Arteaga, 2 en Castaños, uno en General Cepeda y uno en San Juan de Sabinas.

Ascienden a 14 casos de gusano barrenador en Coahuila; plaga se acerca a frontera con EU
El Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 llevará actividades culturales y artísticas a plazas, teatros, museos, parques y ejidos de distintos sectores del municipio.

Saltillo alista más de 400 actividades culturales y recreativas durante el FINA 2026 y el FutFest
En varios países en el mundo hay precauciones por este virus que fue detectado en un crucero, en donde viajaban ciudadanos de varias nacionalidades.

Canadiense, pasajero de crucero con brote de hantavirus, da ‘presunto positivo’
Foto sacada del canal de Telegram del gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyev, que muestra una casa incendiada tras un ataque ucraniano en Khimki, en las afueras de Moscú.

Cuatro muertos y decenas de heridas, en uno de los mayores ataques de drones ucranianos contra Rusia