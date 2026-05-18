Frontera: volcadura de familia en carretera 30 deja niño grave y cinco lesionados

El accidente ocurrió cerca de las 05:00 horas en el kilómetro 16 de la carretera, a pocos metros de los arcos de bienvenida al municipio de San Buenaventura, donde automovilistas reportaron un vehículo destrozado a un costado de la carpeta asfáltica.

FRONTERA, COAH.- Una aparatosa volcadura registrada durante la madrugada del domingo sobre la carretera federal número 30 dejó un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas un niño de apenas cinco años que fue reportado en estado crítico debido a una severa lesión en la cabeza.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba a bordo de un automóvil Honda Accord color gris cuando el conductor presuntamente perdió el control de la unidad al quedarse dormido mientras manejaba. Las autoridades también señalaron que aparentemente conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol.

Tras salir del camino, el vehículo ingresó a la terracería y comenzó a dar múltiples volteretas hasta quedar completamente destruido fuera de la carretera.

Durante el violento accidente, el pequeño Felipe Leonel, de cinco años de edad, salió proyectado fuera del automóvil y cayó abruptamente sobre el suelo. A consecuencia del fuerte impacto sufrió una lesión craneal severa que le provocó una hemorragia cerebral interna.

Paramédicos y rescatistas de Protección Civil de San Buenaventura y Ciudad Frontera, además de socorristas de Cruz Roja, acudieron al sitio para brindar atención a los ocupantes del vehículo.

El menor fue trasladado de emergencia a la Clínica 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde médicos lograron estabilizarlo momentáneamente; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones se iniciaron las gestiones necesarias para enviarlo a un hospital especializado en Monterrey.

Su estado de salud fue reportado como delicado y bajo observación médica especializada.