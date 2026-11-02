Fiscalía alista imputación por homicidio calificado en caso de ‘Nachito El Brujo’ en Frontera

La Fiscalía General del Estado busca imputar al presunto responsable por homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad, además de ocultamiento de cadáver, delitos que podrían alcanzar una pena de hasta 35 años de prisión.

FRONTERA, COAH.- Una discusión por la compra de bebidas alcohólicas habría sido el motivo por el que Ignacio Vázquez, conocido como “Nachito El Brujo”, fue asesinado a puñaladas en una vivienda de la colonia Praderas Norte, en Frontera .

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que la carpeta de investigación está prácticamente concluida y que en las próximas horas el detenido sería presentado ante un juez para la audiencia inicial de imputación.

De acuerdo con los datos de prueba, el día del crimen el presunto agresor salió a comprar solventes para retirar unas manchas de pintura, pero en el camino se encontró con Ignacio, con quien acordó ingerir bebidas alcohólicas.

Sin embargo, la convivencia terminó en una discusión porque ambos no lograron ponerse de acuerdo para comprar las bebidas, lo que habría desencadenado el ataque con arma blanca que le quitó la vida al pepenador de 57 años.

Lazo Chapa explicó que, como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitó un cateo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, donde se logró recuperar prendas de vestir de la víctima, el arma presuntamente utilizada en el homicidio y otros indicios que fortalecen la investigación.

También se recabaron pruebas periciales, testimoniales y documentales, además de videos que permitieron establecer el encuentro entre ambos y su traslado al domicilio del ahora detenido.

El funcionario señaló que la Fiscalía busca llevar el caso ante la autoridad judicial en las próximas horas, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar con la imputación por homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad, así como ocultamiento de cadáver.

Ya había enfrentado otro proceso por homicidio

El delegado confirmó que el detenido cuenta con un antecedente por el asesinato de José Emilio García Ibarra, conocido como “Pepito”, ocurrido en mayo de 2021 en Monclova.

En aquel caso fue detenido y procesado por homicidio; sin embargo, durante el juicio se dictó una sentencia absolutoria al no existir pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en ese delito. Sí fue condenado por ocultamiento de cadáver, con una pena de cinco años de prisión.

Posteriormente, mientras compurgaba esa condena, se le modificó la medida y obtuvo su libertad.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en una investigación por homicidio, esta vez por la muerte de Ignacio Vázquez, “Nachito El Brujo”, en un caso donde la Fiscalía sostiene que la discusión por bebidas embriagantes terminó en un ataque mortal.