Una familia convirtió su historia en museo: cumplen 16 años las Momias de San Antonio de las Alazanas

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    Una familia convirtió su historia en museo: cumplen 16 años las Momias de San Antonio de las Alazanas
    Los cinco cuerpos momificados de la familia Nuncio conforman la colección principal del museo de San Antonio de las Alazanas. ARCHIVO

Cinco integrantes de la familia Nuncio dieron origen al museo, que abrió en 2010 y celebró su aniversario con música y tradiciones del Día de Muertos

ARTEAGA, COAH.- El Museo de las Momias de Arteaga cumplió 16 años de preservar una parte de la historia de San Antonio de las Alazanas, a través de los restos de cinco integrantes de la familia Nuncio, cuyos cuerpos se conservaron de manera natural en el panteón de esta comunidad serrana.

El recinto abrió sus puertas el 31 de octubre de 2010, luego del hallazgo de los cinco cuerpos momificados, cuya conservación estuvo relacionada con las condiciones ambientales del lugar donde fueron sepultados. Desde entonces, se convirtió en uno de los espacios culturales y turísticos más particulares de Coahuila.

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Actualmente, el museo cuenta con cuatro salas dedicadas a explicar las características naturales de la región, los antecedentes históricos de San Antonio de las Alazanas, las costumbres de sus habitantes y el proceso de conservación de los cuerpos que integran su colección.

Como parte del aniversario, se instaló un altar de muertos dedicado a Pedro Nuncio, antepasado de la familia. Durante la ceremonia participó su bisnieto, Abraham Nuncio Limón, quien compartió parte de la historia familiar relacionada con el origen del museo.

Los festejos también incluyeron una presentación de la Banda de Música del Estado de Coahuila, dirigida por José Luis Ulloa, la participación de la soprano Elizabeth Martínez Yeverino y un concurso de catrinas y catrines, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores encabezó la conmemoración, acompañada de autoridades culturales y municipales. A 16 años de su apertura, el museo mantiene como principal atractivo los restos de aquella familia que, a partir de un hallazgo en el cementerio local, pasó a formar parte de la historia y el patrimonio de San Antonio de las Alazanas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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