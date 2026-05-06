Fiscalía indaga abuso de confianza por desaparición de auto en lote JGM

MONCLOVA, COAH.- El caso del vehículo desaparecido del lote JGM, en Monclova, no es investigado como robo, sino como un posible abuso de confianza, debido a que la unidad fue entregada voluntariamente a una persona para que la probara, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro. El delegado regional de la dependencia, Everardo Lazo Chapa, explicó que la denuncia fue presentada por representantes del lote de autos y que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el automóvil fue facilitado a un supuesto cliente para revisar sus condiciones, pero ya no regresó.

“Ese vehículo se le fue prestado a una persona para que pudiera probarlo y ya no regresó. No hubo violencia ni otra circunstancia”, declaró. Lazo Chapa señaló que, por las características de la unidad, resulta complicado pensar que haya sido encendida sin autorización, ya que los vehículos recientes cuentan con sistemas electrónicos y chips de seguridad que dificultan su arranque sin la llave original. Añadió que la Fiscalía realiza diligencias para tratar de ubicar la unidad. Entre ellas, solicitudes al C2 y C4 para revisar cámaras de videovigilancia y determinar si el automóvil permanece en la región o salió hacia otra ciudad. “Estamos verificando si transitó por alguna de las salidas para solicitar colaboración con otras regiones y poder localizarlo”, indicó. Sobre la clasificación legal del caso, reiteró que no se configura el delito de robo debido a que existió consentimiento por parte del propietario al momento de entregar el vehículo. “El robo de vehículo es sin consentimiento y aquí sí hubo consentimiento, tan es así que se lo prestaron para que lo probara”, puntualizó.

En relación con la versión del propietario, quien aseguró que el automóvil habría sido encendido mediante un dispositivo electrónico de alta tecnología, el delegado dijo que hasta el momento no existe confirmación de ese hecho. Consideró además que esa versión pudo derivarse de mensajes recibidos posteriormente en redes sociales. Asimismo, aclaró que tampoco se tiene confirmada una extorsión formal, ya que únicamente se reportó la recepción de mensajes, sin que existiera contacto directo o una cita concreta con los presuntos responsables. El funcionario descartó, hasta ahora, la presencia de una banda dedicada al robo de vehículos operando en la Región Centro. Afirmó que existe coordinación constante entre corporaciones policiacas y empresarios para detectar personas sospechosas o hechos similares. Finalmente, explicó que algunos reportes inicialmente denunciados como robo terminan relacionados con conflictos personales, exparejas o desacuerdos derivados de compraventa de vehículos, situaciones que modifican el enfoque jurídico de las investigaciones.

El caso salió a la luz luego de que el propietario del lote JGM denunciara públicamente la desaparición de un Peugeot 2019 color rojo con techo negro, valuado en aproximadamente 285 mil pesos. Según expuso, presuntos delincuentes habrían utilizado engaños y tecnología para llevarse la unidad.

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