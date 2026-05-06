Hallan sin vida a adolescente dentro de vivienda de Castaños

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Monclova
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    Hallan sin vida a adolescente dentro de vivienda de Castaños
    Autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio en la colonia California, en Castaños, tras el reporte del hallazgo de un adolescente sin vida durante la madrugada. ARCHIVO

Familiares detectaron cambios en el estado emocional del menor días antes del hallazgo, lo que forma parte de las líneas de investigación

CASTAÑOS, COAH.- La madrugada de ayer martes se registró un hecho que generó conmoción en el municipio de Castaños, luego de que un adolescente fuera localizado sin vida en el patio de su vivienda, ubicada en la colonia California. La situación movilizó a corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y personal de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas, cuando familiares del joven comenzaron a buscarlo dentro del domicilio al percatarse de su ausencia en la habitación. Horas antes, el menor había sido visto en el patio de la vivienda, donde solía permanecer con frecuencia.

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La madre del adolescente señaló que cerca de la medianoche sostuvo un breve intercambio con él, quien le manifestó que deseaba permanecer un momento en el exterior. Sin embargo, al paso de las horas y al no ubicarlo dentro de la casa, salió nuevamente al patio, donde se realizó el hallazgo.

De inmediato se solicitó apoyo a través del sistema de emergencias, lo que generó la llegada de paramédicos y elementos de seguridad. Tras la valoración correspondiente, los socorristas confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, la zona fue asegurada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron las diligencias para el levantamiento de evidencias y la integración de la carpeta correspondiente. Peritos de la Fiscalía realizaron las labores de fijación en el lugar, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

En las declaraciones recabadas, familiares indicaron que el adolescente presentaba desde días previos un estado emocional complicado, caracterizado por signos de desesperación y depresión. Este contexto forma parte de las líneas que serán consideradas dentro de la investigación.

El caso generó consternación entre vecinos del sector, quienes observaron el despliegue de unidades de emergencia durante la madrugada. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Este hecho vuelve a poner en evidencia la relevancia de atender oportunamente situaciones relacionadas con la salud emocional, especialmente en población joven, donde los cambios de conducta pueden representar señales de alerta que requieren atención especializada.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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