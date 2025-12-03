Fiscalía refuerza disciplina policial con pase de lista a policías de la Región Centro

Monclova
/ 3 diciembre 2025
    Fiscalía refuerza disciplina policial con pase de lista a policías de la Región Centro
    El Fiscal General, Federico Fernández Montañez, pasa revista a los cuerpos policiacos durante el acto realizado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El pase de revista evidenció la coordinación operativa entre Policía Municipal, AIC y Grupo de Reacción Centro. La presencia de alcaldes y mandos regionales fortaleció el mensaje de unidad institucional

MONCLOVA, COAH.- Con un llamado a mantener la disciplina, la coordinación institucional y el compromiso permanente con la ciudadanía, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, encabezó el pase de lista y revista a las corporaciones policiacas que operan en la Región Centro, en un acto realizado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, y por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, el Fiscal destacó que este ejercicio no sólo refrenda la unidad entre los tres niveles de gobierno, sino que también permite visibilizar el esfuerzo cotidiano de los elementos policiales para preservar la paz y estabilidad que distingue a Coahuila.

Durante la ceremonia, elementos de la Policía Municipal de Monclova, de la Agencia de Investigación Criminal y del Grupo de Reacción Centro rindieron parte de novedades y mostraron su estado de fuerza, bajo una dinámica que, aseguró Fernández Montañez, refleja “orden, disciplina y coordinación real”.

$!El Fiscal entrega uniformes a los policías, como parte de la estrategia para dignificar su imagen y reforzar identidad institucional.
El Fiscal entrega uniformes a los policías, como parte de la estrategia para dignificar su imagen y reforzar identidad institucional. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Así como cuidamos nuestros hogares, Coahuila es nuestra casa y la vamos a seguir cuidando”, afirmó el Fiscal, quien pidió un aplauso para los policías por su dedicación, riesgo y sacrificio.

El titular de la Fiscalía entregó uniformes a los elementos presentes, subrayando que con esta acción se dignifica su imagen y se fortalece la identidad institucional. Añadió que la estrategia de seguridad se sostiene mediante una coordinación permanente entre Federación, Estado y municipios.

$!Elementos de distintas corporaciones rinden parte de novedades y muestran su estado de fuerza ante las autoridades estatales.
Elementos de distintas corporaciones rinden parte de novedades y muestran su estado de fuerza ante las autoridades estatales. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Las autoridades no bajarán la guardia ni un momento”, sostuvo, al reiterar que en Coahuila la seguridad no sólo se siente, sino que se mide por resultados y percepción ciudadana.

El acto contó con la presencia de mandos regionales de seguridad, fiscales delegados y alcaldes de Frontera, Candela y San Buenaventura, quienes respaldaron la estrategia estatal de blindaje y proximidad social.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

