Fiscalía refuerza disciplina policial con pase de lista a policías de la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Con un llamado a mantener la disciplina, la coordinación institucional y el compromiso permanente con la ciudadanía, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, encabezó el pase de lista y revista a las corporaciones policiacas que operan en la Región Centro, en un acto realizado en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle. Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, y por el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, el Fiscal destacó que este ejercicio no sólo refrenda la unidad entre los tres niveles de gobierno, sino que también permite visibilizar el esfuerzo cotidiano de los elementos policiales para preservar la paz y estabilidad que distingue a Coahuila.

Durante la ceremonia, elementos de la Policía Municipal de Monclova, de la Agencia de Investigación Criminal y del Grupo de Reacción Centro rindieron parte de novedades y mostraron su estado de fuerza, bajo una dinámica que, aseguró Fernández Montañez, refleja "orden, disciplina y coordinación real".

“Así como cuidamos nuestros hogares, Coahuila es nuestra casa y la vamos a seguir cuidando”, afirmó el Fiscal, quien pidió un aplauso para los policías por su dedicación, riesgo y sacrificio. El titular de la Fiscalía entregó uniformes a los elementos presentes, subrayando que con esta acción se dignifica su imagen y se fortalece la identidad institucional. Añadió que la estrategia de seguridad se sostiene mediante una coordinación permanente entre Federación, Estado y municipios.

"Las autoridades no bajarán la guardia ni un momento", sostuvo, al reiterar que en Coahuila la seguridad no sólo se siente, sino que se mide por resultados y percepción ciudadana. El acto contó con la presencia de mandos regionales de seguridad, fiscales delegados y alcaldes de Frontera, Candela y San Buenaventura, quienes respaldaron la estrategia estatal de blindaje y proximidad social.