Frontera inaugura Festival de las Artes 2025 para fortalecer identidad cultural y participación comunitaria

Monclova
/ 13 octubre 2025
    Frontera inaugura Festival de las Artes 2025 para fortalecer identidad cultural y participación comunitaria
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú inauguró el Festival de las Artes 2025 en la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, destacando la importancia del arte como herramienta de cohesión social y desarrollo humano. FOTO: LIDIET MEXICANO/VANGUARDIA

Del 13 al 19 de octubre, Frontera celebra el Festival de las Artes 2025 “Frontera Viva el Arte”, un evento que reúne pintura, literatura, música, danza y otras disciplinas para fortalecer la identidad cultural y la participación comunitaria

FRONTERA, COAH.- A partir de este 13 y hasta el 19 de octubre, en el municipio de Frontera se celebrará un festival artístico que busca visibilizar y potenciar las expresiones culturales del municipio.

Con el objetivo de fomentar actividades de identidad comunitaria, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú inauguró el Festival de las Artes 2025 “Frontera Viva el Arte”, que promueve las expresiones culturales del municipio a través de las siete bellas artes: pintura, literatura, escultura, arquitectura, cine, música y danza.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: tras recibir medalla del Teletón, Alcalde destaca programas locales de inclusión

La sede fue la Universidad Politécnica Monclova-Frontera (UPMF), donde se reunieron artistas, estudiantes y familias en torno al arte como herramienta de cohesión y desarrollo humano.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que el arte es un derecho humano y una necesidad vital para el crecimiento integral de las personas. Expresó que la educación artística fomenta la creatividad, la empatía y la cohesión social, pilares fundamentales para construir comunidades más solidarias y con visión de futuro. “Cada obra, cada melodía y cada expresión artística nos recuerda que Frontera es una ciudad viva, llena de talento y con orgullo por su identidad”, expresó.

El acto contó con la presencia del Ing. Armando Castro Murguía, rector de la UPMF, así como autoridades escolares, municipales, el cuerpo edilicio y directores, además de estudiantes.

El Festival “Frontera Viva el Arte” cuenta con una cartelera de importantes eventos, desde hoy, 13 de octubre, y hasta el 19 de octubre. Se proyecta como un espacio de encuentro intergeneracional que promueve la participación activa de niñas, niños, jóvenes y adultos, integrando las distintas disciplinas artísticas en un ambiente de convivencia, respeto y aprendizaje.

La alcaldesa invitó a toda la comunidad a disfrutar, participar y apoyar a los artistas locales, fortaleciendo la identidad cultural de Frontera y sembrando en las nuevas generaciones el amor por el arte y la creatividad.

