Frontera mantiene prohibición total de pirotecnia en temporada decembrina

FRONTERA, COAH.- Con el propósito de prevenir accidentes y proteger a la población durante la temporada decembrina, el municipio de Frontera, en coordinación con el Gobierno del Estado, reiteró la prohibición total de la venta, uso, manipulación y traslado de pirotecnia dentro de su territorio.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú instruyó a las distintas áreas municipales a aplicar de manera estricta los lineamientos estatales, los cuales no contemplan la emisión de permisos para la comercialización ni el transporte de artefactos pirotécnicos. Cualquier actividad relacionada con estos productos será considerada ilegal y sancionada conforme a la ley.

TE PUEDE INTERESAR: Extorsión ha crecido en Coahuila 25 por ciento en un año; Torreón tiene más casos

Autoridades municipales señalaron que la medida busca proteger principalmente a niñas, niños, adultos mayores y mascotas, quienes resultan los sectores más vulnerables ante el uso de explosivos durante las celebraciones decembrinas.

El director de Protección Civil, Abraham Palacio Cedillo, informó que se mantiene un operativo permanente en coordinación con Seguridad Pública Municipal para detectar y atender de forma inmediata cualquier intento de venta o distribución de pirotecnia, lo que incluye el decomiso del material y la puesta a disposición de los responsables.

Indicó que en años recientes se han registrado accidentes graves derivados de la manipulación de estos artefactos, entre ellos lesiones a menores de edad y daños materiales de consideración, como incendios en viviendas, por lo que se reforzó el llamado a la prevención.

Finalmente, el funcionario exhortó a la ciudadanía a evitar estas prácticas y a colaborar con las autoridades para mantener un ambiente seguro y tranquilo durante las festividades navideñas.