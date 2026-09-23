Frontera: mejorarán presión de agua en ejido La Cruz con cambio de tubería

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    Frontera: mejorarán presión de agua en ejido La Cruz con cambio de tubería
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó a vecinos del ejido La Cruz sobre la obra hidráulica aprobada. LIDIET MEXICANO

Más de mil habitantes tendrán mayor presión de agua con el cambio de 120 metros de tubería

FRONTERA, COAH.- Más de mil habitantes del ejido La Cruz serán beneficiados con una obra hidráulica que permitirá mejorar el suministro de agua potable y atender los problemas de baja presión que enfrentan las familias del sector.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó a los vecinos que ya fue aprobada la obra, que contempla la reposición de 120 metros lineales de tubería en la calle Flores Magón, entre 15 de Mayo y Matías Nájera.

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Los trabajos contemplan sustituir la tubería actual de 2.5 pulgadas por una de cuatro pulgadas, con el objetivo de mejorar el flujo y la presión del agua hacia los domicilios.

Además, se instalarán 10 tomas domiciliarias y válvulas, se realizarán pruebas hidrostáticas y, una vez concluidos los trabajos, se llevará a cabo la repavimentación del área intervenida.

Durante el encuentro con los habitantes, Sara Irma Pérez Cantú estuvo acompañada por el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, y el director del área, Carlos Thompson, quienes explicaron los detalles de la obra.

De acuerdo con la información proporcionada, las fallas en el suministro están relacionadas con el deterioro de la red existente y la acumulación de sarro en el interior de la tubería, situación que ha reducido el flujo de agua.

La alcaldesa destacó que la obra surgió a partir de las peticiones planteadas por los habitantes y del seguimiento realizado junto con el Comité Pro-Obra.

Pérez Cantú también reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para concretar acciones que permitan atender las necesidades de las colonias y comunidades rurales.

Los vecinos del ejido La Cruz agradecieron el seguimiento a su petición y señalaron que el cambio de tubería representa una mejora importante para las familias que dependen de esta red de agua potable.

Con esta obra, el municipio busca resolver una de las principales necesidades planteadas por los habitantes del ejido y mejorar las condiciones del servicio en sus hogares.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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