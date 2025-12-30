Frontera ofrece descuentos de hasta 40% en el pago del predial

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar y fortalecer el cumplimiento responsable de las obligaciones fiscales, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, exhortó a la ciudadanía a aprovechar los descuentos especiales que se aplicarán durante todo el mes de enero en el pago del Impuesto Predial.

La edil informó que las personas que realicen el pago anual del predial correspondiente a la vivienda que habitan podrán acceder a un descuento del 40 por ciento, mientras que para empresas, comercios, lotes baldíos y predios rústicos y urbanos se otorgará un 15 por ciento de descuento, facilitando la regularización de sus contribuciones.

Asimismo, se estableció una cuota única de 94 pesos durante todo el año para pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, beneficio que aplica únicamente al predio que habitan. Para acceder a este apoyo, será necesario presentar credencial vigente del INE o credencial de discapacidad con domicilio actualizado.

Como incentivo adicional, la administración municipal otorgará el 100 por ciento de descuento en recargos de años anteriores, con el fin de motivar a los contribuyentes a ponerse al corriente.

Además, quienes realicen su pago de manera oportuna recibirán un boleto para participar en la rifa de un automóvil último modelo, una motocicleta Italika 150 y un centro de lavado.

Pérez Cantú destacó que el pago del predial se traduce directamente en obras públicas, servicios y acciones que impactan positivamente en la calidad de vida de las y los fronterenses.

“Cada contribución cuenta y se convierte en más calles, mejores servicios y una ciudad con orden y rumbo”, expresó la alcaldesa.