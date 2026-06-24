Frontera reconoce a subcampeonas nacionales de tochito; ponen en alto el nombre del municipio

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Monclova
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    Frontera reconoce a subcampeonas nacionales de tochito; ponen en alto el nombre del municipio
    Las 14 jugadoras de la Secundaria General Número 1 “Héroe de Nacozari” hicieron historia al conquistar la medalla de plata nacional. LIDIET MEXICANO

FRONTERA, COAH.- Las jóvenes integrantes del equipo femenil de tochito de la Escuela Secundaria General Número 1 “Héroe de Nacozari” fueron reconocidas por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, luego de conquistar la medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Secundaria, celebrados en Guadalajara, Jalisco.

Durante una ceremonia realizada en la Sala de Cabildo, la presidenta municipal destacó el esfuerzo, la disciplina y la entrega de las 14 estudiantes fronterenses, quienes hicieron historia al convertirse en subcampeonas nacionales en la primera edición en la que esta disciplina fue incluida dentro de la competencia escolar más importante del país.

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La alcaldesa felicitó a cada una de las jugadoras por este importante logro, al señalar que su desempeño es motivo de orgullo para todo Frontera, ya que además de representar con dignidad a su escuela, llevaron el nombre del municipio hasta lo más alto a nivel nacional.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú entregó reconocimientos y playeras de Orgullo Fronterense a las jóvenes deportistas.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú entregó reconocimientos y playeras de Orgullo Fronterense a las jóvenes deportistas. LIDIET MEXICANO

Como parte del reconocimiento, las deportistas recibieron una playera conmemorativa de Orgullo Fronterense, así como un reconocimiento oficial por parte del Ayuntamiento, en agradecimiento a su destacada participación y al papel que desempeñaron en esta justa deportiva.

Sara Irma Pérez Cantú resaltó que este resultado es reflejo del trabajo constante de las jóvenes atletas, del respaldo de sus familias y del acompañamiento de su institución educativa, factores que fueron clave para alcanzar este importante triunfo.

En el evento también fueron reconocidos los entrenadores Héctor Raúl Galaviz Moreno y Carlos Gabriel Fuentes Lerma, así como el director del plantel, Enrique Sandalio Flores Martínez, por el impulso, la preparación y el acompañamiento brindado al equipo durante todo su proceso competitivo.

La alcaldesa subrayó que este tipo de logros confirman el talento deportivo que existe en Frontera y refrendan el compromiso de su administración de seguir impulsando el deporte como una herramienta de formación, disciplina y superación para la niñez y juventud del municipio.

En la ceremonia estuvieron presentes el regidor de Deportes, Miguel Ángel Martínez; la directora de Deportes, Mariana Cisneros; y el director de Arte y Cultura, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, quienes se sumaron al reconocimiento de las jóvenes subcampeonas nacionales.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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