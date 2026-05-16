Prevé Canacintra Monclova hasta 5 mil nuevos empleos en Región Centro

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    Prevé Canacintra Monclova hasta 5 mil nuevos empleos en Región Centro
    Canacintra Monclova aseguró que ya existen señales de recuperación económica y mayor interés de inversionistas en la Región Centro. LIDIET MEXICANO

Empresarios observan señales de recuperación económica tras la crisis de AHMSA; estiman mayor contratación en metalmecánica y automotriz

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Monclova prevé la generación de hasta 5 mil nuevos empleos durante el segundo semestre del año, principalmente en los sectores metalmecánico y automotriz, ante las señales de recuperación económica que comienzan a observarse en la Región Centro de Coahuila.

El presidente del organismo, Jorge Mtanous Falcó, señaló que la crisis derivada de la situación de Altos Hornos de México dejó afectaciones importantes en miles de familias de la región, incluyendo jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

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“Sabemos de mucha gente, hijos de trabajadores de AHMSA, que tuvieron que regresar a Monclova y algunos desafortunadamente no han retomado sus carreras. Con estos programas queremos que vuelvan a estudiar y que se preparen para las nuevas oportunidades laborales”, comentó.

Explicó que, aunque no existe una cifra oficial sobre cuántos estudiantes dejaron sus carreras, durante los últimos meses sí se reflejó una disminución de actividad económica, recortes de personal y afectaciones en empresas locales.

Sin embargo, indicó que actualmente comienzan a percibirse señales de reactivación con la llegada de inversionistas y empresarios extranjeros interesados en instalar operaciones en Monclova y otros municipios de la Región Centro.

“Ya vemos gente extranjera en hoteles, empresarios que vienen a preguntar por talleres, servicios y mano de obra. Eso nos habla de que se está preparando el terreno para una reactivación importante”, señaló.

Mtanous Falcó detalló que Canacintra trabaja junto con el Gobierno del Estado, municipios y universidades en programas de capacitación y vinculación laboral para responder a la demanda de trabajadores especializados.

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Agregó que actualmente ya existen vacantes para costureros, operarios, soldadores y personal del sector metalmecánico, aunque se espera que las contrataciones incrementen en los próximos meses.

“Creemos que al cierre de este año podríamos alcanzar alrededor de 5 mil nuevos empleos. Gran parte serán en metalmecánica y otros en el sector automotriz”, puntualizó.

Actualmente, Canacintra Monclova cuenta con 191 socios, a quienes el organismo identifica como parte importante de la generación de empleo en la región.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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