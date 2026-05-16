Prevé Canacintra Monclova hasta 5 mil nuevos empleos en Región Centro

El presidente del organismo, Jorge Mtanous Falcó, señaló que la crisis derivada de la situación de Altos Hornos de México dejó afectaciones importantes en miles de familias de la región, incluyendo jóvenes que tuvieron que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Monclova prevé la generación de hasta 5 mil nuevos empleos durante el segundo semestre del año, principalmente en los sectores metalmecánico y automotriz, ante las señales de recuperación económica que comienzan a observarse en la Región Centro de Coahuila.

“Sabemos de mucha gente, hijos de trabajadores de AHMSA, que tuvieron que regresar a Monclova y algunos desafortunadamente no han retomado sus carreras. Con estos programas queremos que vuelvan a estudiar y que se preparen para las nuevas oportunidades laborales”, comentó.

Explicó que, aunque no existe una cifra oficial sobre cuántos estudiantes dejaron sus carreras, durante los últimos meses sí se reflejó una disminución de actividad económica, recortes de personal y afectaciones en empresas locales.

Sin embargo, indicó que actualmente comienzan a percibirse señales de reactivación con la llegada de inversionistas y empresarios extranjeros interesados en instalar operaciones en Monclova y otros municipios de la Región Centro.

“Ya vemos gente extranjera en hoteles, empresarios que vienen a preguntar por talleres, servicios y mano de obra. Eso nos habla de que se está preparando el terreno para una reactivación importante”, señaló.

Mtanous Falcó detalló que Canacintra trabaja junto con el Gobierno del Estado, municipios y universidades en programas de capacitación y vinculación laboral para responder a la demanda de trabajadores especializados.