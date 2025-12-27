Gimnasios de Monclova esperan repunte del 45 por ciento de ingresos en enero

MONCLOVA, COAH.- Con el inicio del año, los gimnasios de Monclova se preparan para enfrentar su temporada de mayor demanda, impulsada por los propósitos de Año Nuevo relacionados con mejorar la salud y adoptar hábitos más activos. De acuerdo con Leonardo Hernández, propietario de varios gimnasios en la ciudad, durante el mes de enero se registra el incremento más significativo del año, con un crecimiento estimado del 45 por ciento en el número de usuarios.

Este aumento en la afluencia obliga a los gimnasios a reforzar su operación diaria, ampliar horarios de atención y contratar más personal, ya que en ciertos momentos del día se atiende a decenas de personas de forma simultánea. Hernández destacó que el ejercicio ha dejado de verse únicamente como una actividad con fines estéticos y ahora es asumido como una necesidad para la salud. Cada vez más personas buscan prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida, incluso por recomendación médica, siguiendo la sugerencia de realizar al menos 45 minutos de actividad física diaria.

Aunque la mayor concentración de usuarios se mantiene entre personas de 25 a 35 años, señaló que ha aumentado de forma notable la participación de adultos mayores, quienes acuden principalmente para fortalecer su musculatura, mejorar la movilidad y prevenir lesiones.