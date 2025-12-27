Gimnasios de Monclova esperan repunte del 45 por ciento de ingresos en enero

Monclova
/ 27 diciembre 2025
    Gimnasios de Monclova esperan repunte del 45 por ciento de ingresos en enero
    Enero representa la temporada de mayor demanda para los gimnasios de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El inicio de año impulsa la mayor afluencia de usuarios, motivados por propósitos de salud y activación física

MONCLOVA, COAH.- Con el inicio del año, los gimnasios de Monclova se preparan para enfrentar su temporada de mayor demanda, impulsada por los propósitos de Año Nuevo relacionados con mejorar la salud y adoptar hábitos más activos.

De acuerdo con Leonardo Hernández, propietario de varios gimnasios en la ciudad, durante el mes de enero se registra el incremento más significativo del año, con un crecimiento estimado del 45 por ciento en el número de usuarios.

$!Los centros deportivos amplían su operación ante el aumento de usuarios.
Los centros deportivos amplían su operación ante el aumento de usuarios. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Es la temporada más alta. La gente llega con la intención de cambiar, activarse y comenzar el año de una mejor manera”, explicó.

Este aumento en la afluencia obliga a los gimnasios a reforzar su operación diaria, ampliar horarios de atención y contratar más personal, ya que en ciertos momentos del día se atiende a decenas de personas de forma simultánea.

Hernández destacó que el ejercicio ha dejado de verse únicamente como una actividad con fines estéticos y ahora es asumido como una necesidad para la salud. Cada vez más personas buscan prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida, incluso por recomendación médica, siguiendo la sugerencia de realizar al menos 45 minutos de actividad física diaria.

$!Decenas de personas coinciden en los gimnasios durante las horas pico.
Decenas de personas coinciden en los gimnasios durante las horas pico. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Aunque la mayor concentración de usuarios se mantiene entre personas de 25 a 35 años, señaló que ha aumentado de forma notable la participación de adultos mayores, quienes acuden principalmente para fortalecer su musculatura, mejorar la movilidad y prevenir lesiones.

$!El ejercicio es cada vez más visto como una herramienta preventiva.
El ejercicio es cada vez más visto como una herramienta preventiva. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Finalmente, el empresario hizo un llamado a la población para no abandonar la actividad física tras las primeras semanas del año y convertir el ejercicio en un hábito permanente.

“Más que un propósito de enero, debe ser un estilo de vida”, subrayó.

