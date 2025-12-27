Red de Puntos Violeta comienza a dar resultados en Monclova

Monclova
/ 27 diciembre 2025
    Red de Puntos Violeta comienza a dar resultados en Monclova
    En total operan 20 Puntos Violeta distribuidos en sectores estratégicos de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridades municipales destacan el uso real de estos dispositivos en casos de violencia y auxilios urgentes

MONCLOVA, COAH.- A dos meses de su puesta en marcha, los 20 Puntos Violeta instalados en distintos sectores de Monclova comienzan a consolidarse como una herramienta efectiva para la atención inmediata de emergencias, principalmente en casos de violencia contra mujeres, niñas y niños, así como en accidentes y situaciones de riesgo.

El director del C2 de la Policía Municipal, Jorge Garza Calvillo, informó que estos dispositivos forman parte de una estrategia impulsada por el alcalde Carlos Villarreal para fortalecer la seguridad y acercar la atención policial a la ciudadanía de manera directa y rápida.

Los Puntos Violeta están conectados directamente al C2 de la Policía Municipal.
Los Puntos Violeta están conectados directamente al C2 de la Policía Municipal. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

TE PUEDE INTERESAR: Problemas cardiacos, diabetes y cáncer fueron en 2025 las mayores enfermedades en Coahuila

“El funcionamiento ha sido muy bueno. Los puntos ya están operando y hemos tenido una respuesta favorable. No podemos dar detalles específicos por la protección de datos, pero sí podemos confirmar que han sido utilizados en situaciones reales de emergencia”, señaló el funcionario.

Garza Calvillo explicó que el primer módulo se instaló en el DIF Municipal y, de manera gradual, se completó la red de 20 estaciones distribuidas estratégicamente en diferentes zonas de la ciudad. Previo a su operación, personal del C2 realizó labores informativas en colonias, comercios y áreas cercanas para enseñar a la población cómo utilizar correctamente estos puntos de auxilio.

Áreas cercanas a la Clínica 86 y 84 registran mayor actividad.
Áreas cercanas a la Clínica 86 y 84 registran mayor actividad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Actualmente, se registra un promedio de un reporte diario, cifra que ha ido en aumento conforme más personas conocen y confían en el sistema. Aunque los Puntos Violeta están enfocados en la atención de mujeres y menores en situación de vulnerabilidad, también se han utilizado para reportar accidentes, riñas y otros auxilios urgentes.

Las zonas con mayor demanda de atención se concentran en el sector sur-oriente de la ciudad, así como en áreas cercanas a la Clínica 86, la Clínica 84 y la Secundaria 76.

TE PUEDE INTERESAR: Regresa a salvo familia que desapareció de Tamaulipas con rumbo a Coahuila

Las estaciones de emergencia operan las 24 horas del día
Las estaciones de emergencia operan las 24 horas del día FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Finalmente, el director del C2 hizo un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable de estos dispositivos y a informarse sobre su funcionamiento a través de los canales oficiales de Seguridad Pública.

“Queremos que la gente tenga confianza. La policía está para servir, escuchar y actuar. Estos puntos funcionan y están para apoyar a la comunidad”, concluyó.

Mujeres

Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

