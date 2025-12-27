Red de Puntos Violeta comienza a dar resultados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- A dos meses de su puesta en marcha, los 20 Puntos Violeta instalados en distintos sectores de Monclova comienzan a consolidarse como una herramienta efectiva para la atención inmediata de emergencias, principalmente en casos de violencia contra mujeres, niñas y niños, así como en accidentes y situaciones de riesgo. El director del C2 de la Policía Municipal, Jorge Garza Calvillo, informó que estos dispositivos forman parte de una estrategia impulsada por el alcalde Carlos Villarreal para fortalecer la seguridad y acercar la atención policial a la ciudadanía de manera directa y rápida.

El director del C2 de la Policía Municipal, Jorge Garza Calvillo, informó que estos dispositivos forman parte de una estrategia impulsada por el alcalde Carlos Villarreal para fortalecer la seguridad y acercar la atención policial a la ciudadanía de manera directa y rápida. "El funcionamiento ha sido muy bueno. Los puntos ya están operando y hemos tenido una respuesta favorable. No podemos dar detalles específicos por la protección de datos, pero sí podemos confirmar que han sido utilizados en situaciones reales de emergencia", señaló el funcionario. Garza Calvillo explicó que el primer módulo se instaló en el DIF Municipal y, de manera gradual, se completó la red de 20 estaciones distribuidas estratégicamente en diferentes zonas de la ciudad. Previo a su operación, personal del C2 realizó labores informativas en colonias, comercios y áreas cercanas para enseñar a la población cómo utilizar correctamente estos puntos de auxilio.

Actualmente, se registra un promedio de un reporte diario, cifra que ha ido en aumento conforme más personas conocen y confían en el sistema. Aunque los Puntos Violeta están enfocados en la atención de mujeres y menores en situación de vulnerabilidad, también se han utilizado para reportar accidentes, riñas y otros auxilios urgentes. Las zonas con mayor demanda de atención se concentran en el sector sur-oriente de la ciudad, así como en áreas cercanas a la Clínica 86, la Clínica 84 y la Secundaria 76.