Gobernantes deben ser responsables y no abusar del poder: Carlos Villarreal, alcalde de Monclova

El edil declaró ante VANGUARDIA que un puesto de elección popular es temporal y representa una oportunidad para servir a la ciudadanía, por lo que consideró que los funcionarios deben actuar con honestidad y tener claro que su obligación es trabajar por el desarrollo de sus municipios.

MONCLOVA, COAH.- Luego de la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, que se deriva de una investigación relacionada con presuntos hechos de corrupción, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, señaló que quienes ocupan un cargo público deben ejercerlo con responsabilidad, transparencia y sin abusar del poder.

“El mayor honor de mi vida, en lo personal y en lo laboral, es ser alcalde de mi ciudad. Es un puesto prestado; hay gente que cree que es para siempre o que puede abusar del poder, y ahí es donde debemos estar conscientes de que estamos para servir a la ciudadanía, hacer algo por nuestra ciudad y dejar bases para que siga desarrollándose en el mediano y largo plazo”, expresó.

Villarreal indicó que, además de ejecutar obras, las administraciones municipales deben planear correctamente sus finanzas, prever posibles reducciones en las participaciones federales y administrar con eficiencia el recurso público.

Subrayó que el manejo transparente del presupuesto es indispensable para evitar problemas futuros durante los procesos de fiscalización que realizan las autoridades competentes.

Explicó que las auditorías federales revisan el ejercicio del gasto con un desfase de dos años, por lo que durante 2026 se atienden observaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024, mientras que las revisiones del recurso aplicado en 2025 llegarán hasta 2027.

Por ello, insistió en la importancia de integrar correctamente los expedientes y mantener en orden toda la documentación desde el inicio de cada administración.

El alcalde informó que el Municipio ya solventó las observaciones correspondientes al ejercicio 2023 y actualmente trabaja en la atención de las relacionadas con 2024, las cuales, dijo, consisten principalmente en aspectos administrativos y documentación incompleta.

“Afortunadamente, fueron cuestiones fáciles de solventar, como archivos incompletos o temas administrativos derivados de cambios en programas y en la operatividad. Ya quedó libre lo de 2023 y seguimos trabajando con lo de 2024”, comentó.

Finalmente, destacó que cuando las observaciones de administraciones anteriores no se atienden, también pueden afectar las finanzas de los gobiernos en funciones, por lo que agradeció la disposición de exfuncionarios que han acudido a aclarar dudas y aportar información para concluir los procesos de solventación.