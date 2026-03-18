Golpe al huachicoleo: Policía de Frontera descubre ‘ordeña de ductos de Pemex en Monclova

La intervención se registró en las primeras horas de este martes, cuando policías municipales detectaron una situación irregular en las inmediaciones del libramiento Carlos Salinas de Gortari, en Monclova a la altura de la empresa MetalPro. En el sitio, una unidad estacionada llamó la atención de los oficiales.

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido y una pipa asegurada luego de que autoridades sorprendieran una extracción ilegal de combustible, durante un operativo de vigilancia implementado en este municipio.

Al inspeccionar, confirmaron que la pipa estaba conectada a un ducto de Pemex mediante una toma clandestina, lo que evidenciaba el robo de hidrocarburo en ese momento.

En la escena se encontraba Francisco “N”, de 48 años, quien aseguró haber sido contratado únicamente para trasladar el vehículo hacia Castaños. Sin embargo, al estar directamente vinculado con los hechos, fue asegurado por los elementos.

La unidad, una pipa marca International con placas A5AK4N, quedó bajo resguardo como parte de las investigaciones correspondientes.

Tras el hallazgo, se activó un despliegue coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, sumándose la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Centro, la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El operativo estuvo a cargo del director de Seguridad Pública de Frontera, Gabriel Vázquez Ramírez.