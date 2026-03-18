Golpe al huachicoleo: Policía de Frontera descubre ‘ordeña de ductos de Pemex en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 18 marzo 2026
    Golpe al huachicoleo: Policía de Frontera descubre ‘ordeña de ductos de Pemex en Monclova
    El robo de combustible fue detectado en el libramiento Carlos Salinas de Gortari. ESPECIAL

Una persona fue detenida cuando “cargaba” de combustible una pipa

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido y una pipa asegurada luego de que autoridades sorprendieran una extracción ilegal de combustible, durante un operativo de vigilancia implementado en este municipio.

La intervención se registró en las primeras horas de este martes, cuando policías municipales detectaron una situación irregular en las inmediaciones del libramiento Carlos Salinas de Gortari, en Monclova a la altura de la empresa MetalPro. En el sitio, una unidad estacionada llamó la atención de los oficiales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/detiene-fgr-a-siete-hombres-requeridos-por-la-justicia-de-eu-uno-de-ellos-en-coahuila-JM19620876

Al inspeccionar, confirmaron que la pipa estaba conectada a un ducto de Pemex mediante una toma clandestina, lo que evidenciaba el robo de hidrocarburo en ese momento.

En la escena se encontraba Francisco “N”, de 48 años, quien aseguró haber sido contratado únicamente para trasladar el vehículo hacia Castaños. Sin embargo, al estar directamente vinculado con los hechos, fue asegurado por los elementos.

La unidad, una pipa marca International con placas A5AK4N, quedó bajo resguardo como parte de las investigaciones correspondientes.

Tras el hallazgo, se activó un despliegue coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, sumándose la Policía Estatal, el Grupo de Reacción Centro, la Agencia de Investigación Criminal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El operativo estuvo a cargo del director de Seguridad Pública de Frontera, Gabriel Vázquez Ramírez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Huachicol
delitos
combustibles

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo

18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo
true

Operativo contra ‘El Mencho’: La canallada de la fiscal Godoy
true

POLITICÓN: Mientras la 4T exhibe pensiones doradas, en Coahuila florecen los millonarios ‘haberes de retiro’ del Tribunalito
El evento busca fomentar la convivencia familiar y la igualdad en la Ruta Recreativa.

Invitan al recorrido ‘8K Por Ellas’ en la Ruta Recreativa de Saltillo
Una persona repostando combustible en una gasolinera, el martes 17 de marzo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Suben precios de gasolina en EU y alcanzan su nivel más alto desde 2023 por la guerra con Irán
Los campeonatos de 2009 y 2010 forman parte de los episodios recientes más recordados del equipo.

Saraperos celebra 56 años: de sus orígenes a la renovación del Madero en Saltillo
El ataque del lunes, que Pakistán justificó como un golpe a un depósito de municiones, terminó con la vida de decenas de adolescentes y pacientes bajo tratamiento.

Un ataque aéreo pakistaní dejó decenas de muertos en Kabul
Unos hombres inspeccionan los restos de una bomba sin explotar de 227 kilogramos que cayó en una finca de la región de Putumayo, en el sur de Colombia.

Una bomba hallada en un campo de Colombia provoca un choque diplomático