Hallan a hombre y mujer muertos en vivienda de la colonia Córdoba, en Monclova

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    Hallan a hombre y mujer muertos en vivienda de la colonia Córdoba, en Monclova
    Corporaciones de seguridad acudieron a la calle San Antonio tras el reporte de dos personas sin vida. El domicilio de la colonia Córdoba quedó acordonado para facilitar los trabajos de investigación. CORTESÍA

Un hijo, de aproximadamente 15 años, acudió a visitarlos y los encontró sin vida; paramédicos de la Cruz Roja confirmaron ambos fallecimientos

MONCLOVA, COAH.— Un hombre y una mujer, presuntamente casados, fueron localizados sin vida dentro de una vivienda de la calle San Antonio, en la colonia Córdoba, al oriente de Monclova. El hallazgo movilizó al mediodía de este martes a servicios de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el reporte preliminar, un hijo de la pareja acudió al domicilio para visitarlos y encontró los cuerpos sin vida, por lo que solicitó ayuda. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar y, tras revisar a ambas personas, confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

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Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y del Grupo de Reacción Centro se desplegaron en las inmediaciones. Las corporaciones acordonaron el área para facilitar las diligencias y preservar el espacio donde fueron localizadas las dos personas.

Roberto Torres Ríos, comandante de la Agencia de Investigación Criminal, acudió al inmueble y encabezó los trabajos de investigación. La intervención de los agentes se concentró en establecer las circunstancias del hallazgo y coordinar las actuaciones en el domicilio. La información preliminar aún no reveló los nombres ni las edades de las personas fallecidas.

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Durante las primeras investigaciones, circularon versiones sobre los acontecimientos recientes que se registraron en el domicilio, previo al hallazgo. Los vecinos informaron a las autoridades que constantemente se escuchaban pleitos y discusiones entre la pareja.

También permanece sin determinar el tiempo transcurrido entre los fallecimientos y el descubrimiento de los cuerpos, ya que al parecer su muerte pudo haberse producido hace varios días. La Fiscalía General del Estado esclarecerá en breve los motivos de esta trágica noticia que estremeció a los vecinos de la colonia Córdoba.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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