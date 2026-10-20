Confirman muerte de sexagenario tras desvanecerse en un predio, en Saltillo

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    Confirman muerte de sexagenario tras desvanecerse en un predio, en Saltillo
    Personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Semefo para determinar la causa del fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

Aunque los presentes intentaron reanimarlo, los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales; la causa del deceso se presume que fue un infarto

Un hombre de 64 años fue localizado sin vida la tarde de este martes en un predio ubicado al final de las calles Pinos y Colón, en la colonia Alameda. De manera preliminar, se presume que pudo haber fallecido a causa de un infarto.

El fallecido fue identificado como Saúl ¨N¨, quien se encontraba en el lugar cuando un compañero de trabajo lo observó desvanecerse y caer al suelo.

Al percatarse de lo ocurrido, el compañero solicitó ayuda y dio aviso a los familiares del hombre, quienes acudieron al sitio y llamaron al número de emergencias 911 para pedir la intervención de los cuerpos de auxilio.

Mientras esperaban la llegada de los paramédicos, las personas presentes comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con la intención de mantenerlo con vida.

Minutos después, una unidad de la Cruz Roja arribó al predio. Los paramédicos revisaron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, personal de las autoridades ministeriales acudió para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias. Una vez concluidas, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa exacta del fallecimiento.

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Al percatarse de lo ocurrido, el compañero solicitó ayuda y dio aviso a los familiares del hombre, quienes acudieron al sitio y llamaron al número de emergencias 911 para pedir la intervención de los cuerpos de auxilio.

Mientras esperaban la llegada de los paramédicos, las personas presentes comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con la intención de mantenerlo con vida.

$!Antes de la llegada de los paramédicos, las personas que se encontraban en el lugar intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP.
Antes de la llegada de los paramédicos, las personas que se encontraban en el lugar intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP. ULISES MARTÍNEZ

Minutos después, una unidad de la Cruz Roja arribó al predio. Los paramédicos revisaron al hombre y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, personal de las autoridades ministeriales acudió para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias. Una vez concluidas, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa exacta del fallecimiento.

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