Hallan arma blanca a alumno de colegio privado en Coahuila durante Operativo Mochila

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el hallazgo ocurrió como parte de las revisiones preventivas que se realizan en los accesos de diversos planteles dentro de los protocolos de seguridad escolar implementados para salvaguardar la integridad de alumnos, docentes y personal administrativo.

MONCLOVA, COAH.- Un arma blanca fue localizada al interior de la mochila de un estudiante de un colegio privado en Coahuila durante la aplicación del Operativo Mochila, sin que el hecho derivara en una situación de mayor riesgo, informaron autoridades educativas estatales.

Este incidente ocurre luego de que en días recientes se detectaran mensajes de amenaza dirigidos a comunidades estudiantiles en planteles e instituciones privadas de Monclova y Saltillo, situación que encendió las alertas y obligó al reforzamiento de medidas de vigilancia y supervisión en distintas escuelas del estado.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Educación Básica en Coahuila, Hugo Lozano Sánchez, quien confirmó que el caso corresponde a una institución educativa privada y destacó que la situación fue atendida de manera inmediata por directivos y autoridades.

“Hasta ahorita hubo un reporte de una institución privada que se encontró un ‘arma’ que tenían por ahí. No pasó a mayores”, declaró el funcionario.

Lozano Sánchez explicó que, ante hechos de esta naturaleza, la dependencia activa de inmediato el protocolo establecido por la Secretaría de Educación, el cual contempla la revisión preventiva de mochilas, atención puntual a reportes internos, acercamiento con padres de familia y seguimiento psicológico o disciplinario cuando así se requiere.

Asimismo, subrayó que la colaboración familiar es una pieza clave para evitar el ingreso de objetos peligrosos a las escuelas, por lo que recomendó a madres y padres de familia revisar desde casa los útiles y pertenencias de sus hijos, además de mantener una comunicación constante para detectar conductas de alerta.

Finalmente, reiteró que tanto este caso como los reportes recientes de amenazas fueron contenidos sin que existieran riesgos para la comunidad escolar, al tiempo que aseguró que las medidas de seguridad continuarán vigentes en los planteles educativos de Coahuila para prevenir cualquier incidente.