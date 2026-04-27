Nuevas rutas alimentadoras apuntan a mejorar traslados y calidad de vida de miles de saltillenses

Como parte de esta estrategia de modernización, el alcalde Javier Díaz González anunció el arranque de la segunda ruta alimentadora, la cual conectará de manera más ágil las zonas oriente y poniente de Saltillo, enlazando además áreas de alta demanda como el clúster hospitalario, espacios laborales y el primer cuadro de la ciudad.

Con la puesta en marcha de nuevas rutas alimentadoras dentro del sistema de transporte público, el Gobierno Municipal busca generar un impacto directo en la calidad de vida de miles de saltillenses, al reducir tiempos de traslado, facilitar el acceso a servicios esenciales y ofrecer una movilidad más eficiente entre distintos sectores de la ciudad.

El edil explicó que este nuevo trayecto permitirá a los usuarios desplazarse con mayor facilidad hacia puntos clave sin necesidad de realizar recorridos largos o múltiples transbordos, lo que representa ahorro de tiempo, menor gasto y una mejora significativa en la dinámica diaria de quienes utilizan el transporte público.

“Viene de oriente a poniente, pero ya acá por Otilio González, por todo lo que les habíamos platicado, lo que le denominamos el clúster hospitalario y luego se incorpora hacia el centro y hacia la parte poniente”, detalló Javier Díaz.

Subrayó que uno de los principales objetivos es que el transporte deje de ser un obstáculo para las familias y se convierta en una herramienta que facilite el acceso a consultas médicas, centros de trabajo, escuelas y otras actividades cotidianas, especialmente para quienes viven en sectores alejados.

Dentro de este mismo plan, el alcalde adelantó que durante mayo se incorporará una tercera ruta alimentadora que correrá del sur hacia el norte de la ciudad, con lo que se ampliará la cobertura y se fortalecerá la interconexión entre colonias con alta densidad poblacional.

“En el transcurso del mes de mayo vamos a incorporar una tercera ruta alimentadora que va a venir también del sur hacia el norte”, informó.

Javier Díaz González destacó que la mejora en la movilidad urbana forma parte de una visión integral enfocada en consolidar a Saltillo como una ciudad con mejores condiciones para vivir, donde la seguridad, los servicios y el orden urbano se traduzcan en bienestar tangible para la población.

Añadió que contar con trayectos más funcionales no solo beneficia el traslado físico de los ciudadanos, sino que también disminuye el desgaste diario, permite pasar más tiempo con la familia y brinda mayor certeza a estudiantes, trabajadores y pacientes que dependen del transporte colectivo.

Con ello, la administración municipal apuesta a que la modernización del sistema no solo transforme la infraestructura de movilidad, sino también la rutina y calidad de vida de miles de usuarios en la capital coahuilense.