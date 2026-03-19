Hallan sin vida a hombre en su casa en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La mañana del miércoles se registró una movilización policiaca en la colonia Colinas de Santiago, en Monclova, luego de que un hombre fuera localizado sin vida al interior de su domicilio, en un hecho que generó consternación entre vecinos y personas cercanas.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 09:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Alameda, donde acudieron elementos de Seguridad Pública tras el reporte realizado al sistema de emergencias 911. Fueron trabajadores del propio afectado quienes detectaron la situación irregular, al acudir al inmueble debido a que no se había presentado a sus labores, lo que consideraron fuera de lo habitual.

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De acuerdo con los primeros reportes, los empleados intentaron comunicarse con el hombre sin obtener respuesta. Ante la falta de contacto y la preocupación creciente, decidieron ingresar al domicilio, donde lo encontraron inconsciente en una de las habitaciones, recostado en la cama.

Vecinos del sector también señalaron que tenían varios días sin verlo, lo que reforzó la sospecha de que algo no estaba bien. Posteriormente, familiares arribaron al lugar, mientras se solicitaba la intervención de cuerpos de emergencia.

Paramédicos del SAMU acudieron al sitio y realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Pese a los intentos de atención, nada se pudo hacer para revertir la situación.

El área fue asegurada por elementos policiacos, quienes procedieron a acordonar la zona en espera de la llegada de agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. Estos realizaron el levantamiento de evidencias y fijación de la escena conforme al protocolo.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que el fallecimiento pudo haber ocurrido por causas naturales, posiblemente derivado de un problema de salud.

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El hombre, identificado como José Luis “N”, de aproximadamente 56 años de edad, se desempeñaba como contratista y vivía solo en el domicilio donde fue encontrado.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar con precisión las causas del deceso.

(Con información de medios locales)