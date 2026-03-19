POLITICÓN: Entre polémicas y reflectores, la apuesta de supervivencia de Antonio Attolini

I. REFLECTORES Hay quien quiere ser, dicen los clásicos, el niño en el bautizo, el novio en la boda, el muerto en el velorio... y así de necesitado de atención se percibe al lagunero Antonio Attolini, quien un día se muestra lanzándose desde la tercera cuerda, al siguiente es un “reportero urbano” –de su propio canal de TV–, al otro ofrece una charla –motivacional, se supone– a jóvenes universitarios, luego se ofrece como participante para un espectáculo boxístico de improbable realización... y si todo lo anterior falla, entonces aparece como “perseguido político” y víctima de tremebundas conspiraciones que buscan descarrilar su trayectoria al estrellato. II. ¿Y LA PRECAMPAÑA? Y bueno: es que, además de todo lo ya mencionado, el legislador morenista es también “precandidato único” por el distrito 9, con sede en Torreón. O, dicho en otras palabras, anda buscando cómo seguir cobrando otros tres años... ¡perdón!, cómo seguir representando los intereses de la ciudadanía en el Congreso de Coahuila. Pero como esta vez ya no puede simplemente anotarse en la lista pluri...

III. BRAZOS CAÍDOS Y del proceso electoral en marcha hablando, pícaros observadores de la actividad política comarcana nos comentan que hasta el Movimiento Ciudadano, que en Coahuila dirige –sin ganas– Poncho Danao, se ha notado más en los últimos días que la otrora segunda fuerza política de la entidad, es decir, el PAN. ¿Qué estarán haciendo las huestes que comanda Elisa Maldonado, además de ver pasar las horas, los días y las semanas? ¿Seguirán deshojando la margarita o prendiendo veladoras al santo patrono de las causas imposibles para ver si su dirigencia nacional cambia de parecer? Porque de actividad para hacerse presentes en el ánimo de los electores... nomás nada. IV. A LA COLA Es tan evidente el desgano del bando albiazul, que en los corrillos políticos ya se comenta que podría cruzar la meta en último lugar luego de que se cuenten los votos el primer domingo de junio próximo. ¿Incluso por debajo de los dos nuevos partidos estatales? Hay quienes creen que así será porque no se les ven arrestos ni para llegar al tres por ciento de los votos, con lo cual pasarían a ser una fuerza política marginal en Coahuila. ¿Será?

V. TENSIÓN UNIVERSITARIA Nos cuentan que en la Universidad Autónoma de Coahuila el ambiente interno no está del todo tranquilo. Desde hace meses ha venido creciendo el conflicto entre Jesús Alberto Montalvo, titular de Planeación, y Adriana Centeno, quien está a cargo de la Dirección de Asuntos Académicos. Montalvo acusa retrasos por un supuesto cuello de botella; del otro lado, dicen, se trata más de grilla que de un problema real. El tema es delicado, porque se trata de áreas clave para la operación universitaria que deberían estar fuera de disputas internas y enfocadas en el funcionamiento institucional. VI. ANTECEDENTES Y ESCALADA Dentro de la universidad hay preocupación por los antecedentes de Montalvo, a quien señalan por haber ejercido violencia contra mujeres, como en el caso de la excontralora Dalila Valdés, quien terminó renunciando tras un enfrentamiento en el que se cuestionó el conflicto de interés en el que incurrió Montalvo en una licitación. Pero Adriana Centeno forma parte de un grupo con peso interno real. Así, el choque escala y la duda es si el rector Octavio Pimentel intervendrá... o dejará correr el conflicto. VII. CUENTAS EN EL IEC Ya lo comentamos: el INE adelantó el proceso para designar a la nueva persona que se hará cargo de la Presidencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con convocatoria prevista en los próximos días. Nos cuentan que, en el recuento interno, empieza a aparecer un dato curioso. Las consejeras Lety Bravo y Layla Miranda, en sus constantes acercamientos con el INE para señalar lo que ocurre –o inventan que ocurre– dentro del órgano local, habrían terminado proyectando una imagen de división. En su intento por ganar espacio, dicen, el mensaje que llegó al centro fue otro... y no precisamente el que buscaban. VIII. CONTRA MOLINOS DE VIENTO Nos dicen que lo más llamativo es que este escenario se dio dentro de un grupo que, en teoría, tenía control interno. Lety Bravo, Layla Miranda y la presidencia provisional de Óscar Daniel Rodríguez formaban un bloque que no logró sostenerse. En ese ir y venir de señalamientos, terminaron desgastando la imagen del órgano colegiado y a su Presidencia. Y es que, al final, ninguno de los tres defendió lo que tanto decían al inicio: la institución; por el contrario, terminaron enfocados en fortalecerse para fines propios.

IX. CUENTA REGRESIVA Ha transcurrido más de la mitad del plazo que la jueza Ruth Haggi Huerta García le concedió al síndico de la quiebra de AHMSA, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para plantear una nueva propuesta para la enajenación de la acerera como un todo, es decir, con el propósito de que, quien la adquiera, la ponga nuevamente en funcionamiento. De hecho, los denominados “acreedores garantizados”, es decir, las entidades financieras que le prestaron dinero a AHMSA, ya se preparan para subastar los bienes que tienen otorgados en garantía. Urge que aparezca en escena un planteamiento para reactivar la planta, o su desaparición quedará garantizada.