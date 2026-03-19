Ajedrez de Coahuila logra seis clasificados rumbo a la Olimpiada Nacional 2026

La etapa regional de ajedrez llegó a su fin con saldo positivo para Coahuila, luego de que seis de sus representantes obtuvieron el pase a la Olimpiada Nacional 2026, tras competir en la Región 2 ante delegaciones de Durango, Nuevo León, Tamaulipas y el estado anfitrión. Durante varios días de actividad, las partidas se desarrollaron bajo un formato que exigió precisión en cada movimiento. Las y los participantes enfrentaron rondas decisivas donde la diferencia se marcó en la lectura del juego y la toma de decisiones, factores que terminaron por definir a quienes avanzan a la siguiente fase.

En la categoría Sub 12 y menores, Coahuila logró colocar a dos ajedrecistas en la lista de clasificados: Aura Altamirano Ramírez e Iker Medellín Gutiérrez, quienes lograron sumar los puntos necesarios para asegurar su lugar en la justa nacional. Por su parte, en el grupo de 13 a 16 años, la delegación estatal incrementó su representación con cuatro boletos más. Lilia Valdez Álvarez, Valeria Angely Blackaller Iruegas, Rodrigo Borjón Garza y Alfredo Contreras Cardona concretaron su clasificación luego de jornadas que se extendieron hasta las últimas rondas.

El proceso regional reunió a exponentes de cinco estados, lo que elevó el nivel de competencia y obligó a cada jugador a mantener regularidad en sus resultados. En ese contexto, la delegación coahuilense consiguió responder en momentos clave, lo que se reflejó en el número de clasificados. Con estos seis lugares asegurados, Coahuila tendrá presencia en la Olimpiada Nacional 2026 dentro de la disciplina de ajedrez, una de las que forma parte del programa oficial del evento juvenil más importante del país. La siguiente etapa representará un reto mayor, al concentrar a los mejores jugadores de cada región.

Además de los resultados individuales, el desempeño del equipo refleja el trabajo previo en entrenamientos y competencias estatales, así como el seguimiento que se ha dado a los atletas en su proceso formativo. La clasificación también marca continuidad en la participación de Coahuila dentro del ajedrez nacional. En los próximos meses, las y los clasificados continuarán con su preparación de cara a la Olimpiada Nacional, donde buscarán posicionarse frente a rivales de otras entidades y mejorar los resultados obtenidos en ediciones anteriores.

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