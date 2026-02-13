Hallan sin vida a indigente afuera del Infonavit, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La noche del martes se registró movilización policiaca en la colonia Obrera tras el hallazgo sin vida de un hombre en situación de calle, conocido por vecinos del sector como “El Güero Cucaras”. El cuerpo fue localizado en el exterior de las oficinas del Infonavit, en las inmediaciones del cruce del bulevar Harold R. Pape y la Avenida 3, en Monclova.

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento habría ocurrido minutos antes de las 19:00 horas. Habitantes del sector señalaron que durante el día observaron al hombre con evidente deterioro físico, débil y desorientado, aunque en ningún momento solicitó asistencia médica ni apoyo.

Horas más tarde, transeúntes lo encontraron recostado cerca de las escaleras que conducen a la segunda planta del edificio del Infonavit. Al percatarse de que no respondía ni presentaba movimiento alguno, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras una revisión física, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima tenía aproximadamente 50 años y, según versiones preliminares, enfrentaba problemas severos de alcoholismo, situación que habría deteriorado progresivamente su estado de salud.

Elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar el área para resguardar la escena y evitar el acceso de curiosos. El perímetro permaneció asegurado mientras se esperaba la llegada del personal especializado.

Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos realizaron las diligencias iniciales conforme a los protocolos establecidos. El cuerpo fue levantado para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios correspondientes para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

La presencia de patrullas y unidades de emergencia generó expectación entre vecinos y personas que transitaban por la zona. El caso quedó en manos de las autoridades investigadoras, que continuarán con el procedimiento legal para esclarecer las circunstancias del deceso.

(Con información de La Prensa de Coahuila)