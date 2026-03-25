Coahuila puede verse afectados por la entrega de agua a EU: Sheinbaum

“ No se puede entregar el agua que no existe ”, afirmó desde Palacio Nacional, al referirse al adeudo pendiente del río Bravo. La mandataria explicó que el incumplimiento parcial no responde a falta de voluntad, sino a las condiciones extremas de sequía que han afectado particularmente a estados como Coahuila .

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó la tensión por la entrega de agua a Estados Unidos y dejó clara la postura del gobierno mexicano: la escasez hídrica en el norte del país limita cualquier cumplimiento inmediato del tratado bilateral.

Sheinbaum también subrayó que existe coordinación permanente con los gobiernos estatales fronterizos.

“Estamos en contacto con los gobernadores de la frontera con Tamaulipas de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, que son los estados que pueden verse afectados por la entrega de agua“, señaló, al advertir que estas entidades podrían resentir impactos si se presiona una entrega sin considerar la disponibilidad real del recurso.

‘Inclusive nosotros, el año pasado, para poder entregar agua apoyamos a agricultores de Coahuila con empleo temporal dado que no pudieron tener las cosechas que normalmente tenían’, dijo la mandataria.

COAHUILA, ENTRE LA SEQUÍA Y LA PRESIÓN INTERNACIONAL

El estado de Coahuila se encuentra en una posición crítica debido a su ubicación estratégica en la cuenca del río Bravo. La falta de agua ha reducido significativamente los niveles de almacenamiento en presas y cuerpos hídricos, lo que complica el cumplimiento de compromisos internacionales.

Coahuila finalizó el año 2025 como uno de los estados más impactados por la falta de agua, con el 71.8% de su territorio bajo condiciones de sequía. Aunque algunas zonas recibieron alivio temporal por lluvias, la entidad cerró el año con una crisis hídrica persistente que afectó a la mayoría de sus municipios

Este escenario ha puesto en tensión la relación con Estados Unidos, que exige el cumplimiento del tratado de 1944. Sin embargo, el gobierno mexicano insiste en que la prioridad es garantizar el consumo humano y la producción agrícola local.

QUÉ DICE EL TRATADO DE 1944 Y POR QUÉ HAY ADEUDO

El tratado de aguas de 1944 establece que México debe entregar a Estados Unidos una cantidad determinada de agua del río Bravo en ciclos de cinco años. No obstante, este esquema contempla variaciones dependiendo de la disponibilidad del recurso.

En el ciclo más reciente, México no alcanzó la cuota establecida debido a la falta de lluvias y al descenso en los niveles de captación. Ante esta situación, ambos países acordaron compensar el faltante en el siguiente periodo.

“Se firmó un acuerdo para reponer el agua cuando las condiciones lo permitan”, explicó Sheinbaum, al destacar que el tema se atiende a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

MEDIDAS Y APOYO ANTE LA CRISIS HÍDRICA

Frente a este panorama, el gobierno federal ha implementado diversas acciones para mitigar el impacto de la escasez de agua en estados como Coahuila, donde la actividad agrícola depende en gran medida del acceso al recurso.

• Apoyo a productores afectados por sequía

• Coordinación con gobiernos estatales

• Monitoreo de presas y cuencas

• Acuerdos internacionales para diferir entregas

Además, se prevé realizar nuevas entregas de agua en los próximos días, siempre y cuando exista disponibilidad suficiente, lo que mantiene el tema en constante evaluación.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA SEQUÍA EN COAHUILA

La crisis hídrica en el norte de México ha dejado cifras que reflejan la magnitud del problema en los últimos años.

• En 2025, amplias zonas de Coahuila registraron sequía extrema y excepcional

• La disponibilidad de agua en presas cayó a niveles críticos

• El sector agrícola fue uno de los más afectados

Especialistas coinciden en que la variabilidad climática ha intensificado estos fenómenos, complicando la gestión del agua en regiones históricamente áridas.