Monclova: Paciente pide apoyo para costear gastos tras complicación médica (video)

MONCLOVA, COAH.- Desde una cama de hospital y con visibles dificultades para respirar, María Elena Cisneros, de 51 años y originaria de Nadadores, difundió un video en redes sociales en el que denuncia una presunta negligencia médica mientras permanece internada en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el mensaje, de apenas 34 segundos, la paciente asegura que su vida corre peligro debido a complicaciones surgidas tras una punción pulmonar realizada hace aproximadamente un mes para extraer líquido. De acuerdo con el testimonio de su familia, tras ese procedimiento fue dada de alta, pero días después presentó una inflamación anormal en la espalda que obligó a su reingreso. TE PUEDE INTERESAR: Con pago millonario libra prisión exdirigente de la CMIC en Monclova

