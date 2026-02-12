Monclova: Paciente pide apoyo para costear gastos tras complicación médica (video)

Monclova
/ 12 febrero 2026
    Familia señala que fue dada de alta y días después presentó una inflamación y vómitos con sangre. ARCHIVO

Mujer de Nadadores asegura que una punción pulmonar derivó en la perforación de un pulmón y espera traslado urgente a Monterrey

MONCLOVA, COAH.- Desde una cama de hospital y con visibles dificultades para respirar, María Elena Cisneros, de 51 años y originaria de Nadadores, difundió un video en redes sociales en el que denuncia una presunta negligencia médica mientras permanece internada en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el mensaje, de apenas 34 segundos, la paciente asegura que su vida corre peligro debido a complicaciones surgidas tras una punción pulmonar realizada hace aproximadamente un mes para extraer líquido. De acuerdo con el testimonio de su familia, tras ese procedimiento fue dada de alta, pero días después presentó una inflamación anormal en la espalda que obligó a su reingreso.

TE PUEDE INTERESAR: Con pago millonario libra prisión exdirigente de la CMIC en Monclova

Durante una segunda intervención, su estado de salud se agravó al comenzar a vomitar sangre. Estudios posteriores, incluida una tomografía, confirmaron la perforación de uno de sus pulmones. Desde entonces, María Elena permanece hospitalizada a la espera de un traslado a Monterrey para una cirugía especializada, el cual —según afirman— no se ha concretado tras más de 15 días de espera.

La mujer hizo un llamado a la alcaldesa de Nadadores, Alejandra Huerta, para solicitar autorización y poder realizar colectas públicas. Aclaró que no pide recursos directos al Ayuntamiento, sino apoyo para que su familia pueda reunir fondos destinados a medicamentos y gastos derivados de su estancia prolongada en Monclova.

Según su testimonio, el único apoyo recibido hasta ahora por parte del municipio fue de 500 pesos, cantidad que considera insuficiente ante los costos médicos y de manutención. María Elena, quien desde hace un año depende de hemodiálisis, enfrenta ahora una complicación pulmonar que —afirma— pudo evitarse.

Mientras el video continúa circulando en redes sociales, su familia espera una respuesta oficial del IMSS y que el traslado a Monterrey se concrete antes de que su estado de salud se deteriore aún más.

Temas


apoyos sociales
Salud
Clínicas

Localizaciones


Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

