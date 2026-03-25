CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe

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Dinero
/ 25 marzo 2026
    CTM plantea aumento salarial del 20% para trabajadores de General Motors en Ramos Arizpe
    Jesús Berino Granados, secretario general adjunto de la CTM. Rebeca Ramírez

La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el mes de junio

Para la revisión salarial de este año, la CTM solicita un incremento del 20% para los trabajadores del complejo de General Motors en Ramos Arizpe. La fecha límite para alcanzar un acuerdo vence en junio.

El secretario general adjunto de la CTM, Jesús Berino Granados, indicó que el año pasado el aumento otorgado fue de 10.8%. Explicó que en esta ocasión corresponde una revisión general, por lo que, además del salario, también se analizarán cláusulas económicas y administrativas.

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Berino Granados señaló que el proceso de revisión aún no inicia y agregó: “Nada más que nos hablen”. Respecto a la fecha de emplazamiento, comentó que esta vence en junio; sin embargo, destacó que históricamente las negociaciones suelen adelantarse para que los trabajadores puedan beneficiarse del incremento salarial durante más tiempo.

Sobre la situación que enfrentó la armadora en Guanajuato con el sindicato que tiene el contrato colectivo en aquella entidad, el dirigente aclaró: “Nunca nos vamos a comparar con ellos; a nosotros sí nos gusta negociar y cuidar la fuente de empleo. Ya ve ahora con el despido masivo cómo sufrió nuestra gente; imagínese si se llega a ir una armadora, Dios nos libre”.

Recordó que en la planta de Ramos Arizpe anteriormente operaban tres turnos y actualmente solo se mantiene uno. Esto ha reducido la plantilla a mil 200 trabajadores sindicalizados, cuando en su momento se llegó a contar con tres mil 600.

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Al ser cuestionado sobre si los trabajadores descansarán algunos días durante Semana Santa, respondió que aún no han recibido información al respecto. Señaló que, idealmente, esperan que no haya paros, ya que actualmente lo que se requiere es mantener la actividad laboral; no obstante, si las condiciones de producción obligan a detener labores, buscarán negociar en las mejores condiciones.

Finalmente, comentó que la empresa no les ha informado sobre la posible llegada de un nuevo modelo a Ramos Arizpe. “La verdad, no nos gusta que nos adelanten información y luego no se cumpla; preferimos esperar. Una vez que empiecen a reclutar personal, querrá decir que va en serio”, concluyó.

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