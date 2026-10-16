Hieren con navaja a empleado durante asalto a tienda en Monclova

El atraco se registró alrededor de las 01:15 horas en un negocio ubicado sobre la Calle 7, entre la Calle 10, en la colonia Otilio Montaño. Según el testimonio del empleado, los sujetos ingresaron con el rostro cubierto y lo amagaron para apoderarse de efectivo y diversos productos.

MONCLOVA, COAH.- Un trabajador de una tienda de conveniencia terminó con una herida en el cuello luego de ser amenazado con un arma blanca por dos hombres que irrumpieron en el establecimiento para robar dinero y mercancía, durante la madrugada del jueves, en Monclova .

En medio del asalto, uno de los presuntos delincuentes sacó una navaja y le provocó una lesión en el cuello. La herida fue reportada inicialmente como superficial, aunque el incidente generó la movilización de las autoridades tras solicitarse apoyo para atender al trabajador.

El afectado proporcionó algunas características de los sospechosos: ambos llevaban el rostro cubierto; uno vestía un suéter negro y el otro una prenda gris. Con esta información, elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos en los alrededores para tratar de ubicarlos.

Además, los oficiales revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento con la intención de obtener más datos que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer el robo y dar con el paradero de los involucrados.

(Con información de medios locales)