Hieren con navaja a empleado durante asalto a tienda en Monclova

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    Hieren con navaja a empleado durante asalto a tienda en Monclova
    Elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos en los alrededores para tratar de localizar a los sospechosos. ARCHIVO

El atraco ocurrió alrededor de las 01:15 horas del jueves; los sospechosos llevaban el rostro cubierto y uno vestía un suéter negro, mientras que el otro portaba una prenda gris

MONCLOVA, COAH.- Un trabajador de una tienda de conveniencia terminó con una herida en el cuello luego de ser amenazado con un arma blanca por dos hombres que irrumpieron en el establecimiento para robar dinero y mercancía, durante la madrugada del jueves, en Monclova.

El atraco se registró alrededor de las 01:15 horas en un negocio ubicado sobre la Calle 7, entre la Calle 10, en la colonia Otilio Montaño. Según el testimonio del empleado, los sujetos ingresaron con el rostro cubierto y lo amagaron para apoderarse de efectivo y diversos productos.

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En medio del asalto, uno de los presuntos delincuentes sacó una navaja y le provocó una lesión en el cuello. La herida fue reportada inicialmente como superficial, aunque el incidente generó la movilización de las autoridades tras solicitarse apoyo para atender al trabajador.

El afectado proporcionó algunas características de los sospechosos: ambos llevaban el rostro cubierto; uno vestía un suéter negro y el otro una prenda gris. Con esta información, elementos de la Policía Municipal realizaron recorridos en los alrededores para tratar de ubicarlos.

Además, los oficiales revisaron las cámaras de seguridad del establecimiento con la intención de obtener más datos que permitan identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer el robo y dar con el paradero de los involucrados.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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