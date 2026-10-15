‘No hay sistema’: Monclovense lleva el caso AHMSA a la burla (video)

MONCLOVA, COAH.- La polémica por la garantía de seriedad para comprar Altos Hornos de México (AHMSA) llegó hasta las cajas de un OXXO, al menos en la sátira de un ciudadano monclovense que grabó un video en el que recrea a Arturo Domínguez Arteaga intentando hacer un depósito, pero se encuentra con una respuesta inesperada: “No hay sistema”.

En la escena, el hombre que representa al empresario únicamente pide hacer “un depósito”, mientras la cajera le informa que no puede realizar la operación. El diálogo alude a los 5 mil pesos que, de acuerdo con el informe del juzgado, habría depositado Domínguez Arteaga, frente a los más de 56 millones de dólares que debía entregar como garantía para respaldar la compra de AHMSA.