‘No hay sistema’: Monclovense lleva el caso AHMSA a la burla (video)

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    ‘No hay sistema’: Monclovense lleva el caso AHMSA a la burla (video)
    La escena ironiza la diferencia entre los 5 mil pesos depositados y los más de 56 millones de dólares que se exigían como garantía. REDES SOCIALES

En la sátira, un ciudadano recrea a Arturo Domínguez Arteaga intentando hacer un depósito y recibe como respuesta “No hay sistema”

MONCLOVA, COAH.- La polémica por la garantía de seriedad para comprar Altos Hornos de México (AHMSA) llegó hasta las cajas de un OXXO, al menos en la sátira de un ciudadano monclovense que grabó un video en el que recrea a Arturo Domínguez Arteaga intentando hacer un depósito, pero se encuentra con una respuesta inesperada: “No hay sistema”.

En la escena, el hombre que representa al empresario únicamente pide hacer “un depósito”, mientras la cajera le informa que no puede realizar la operación. El diálogo alude a los 5 mil pesos que, de acuerdo con el informe del juzgado, habría depositado Domínguez Arteaga, frente a los más de 56 millones de dólares que debía entregar como garantía para respaldar la compra de AHMSA.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/ve-gomez-urrutia-posibilidad-de-reactivar-parte-del-equipo-de-ahmsa-GB24166099

El video convierte en burla uno de los episodios más controvertidos del proceso de venta de la siderúrgica, luego de que el pasado 25 de septiembre Domínguez Arteaga anunciara una oferta de mil 400 millones de dólares para adquirir la empresa.

Sin embargo, el plazo para cubrir la garantía venció sin que se acreditara el monto requerido, mientras que el depósito reportado por el juzgado fue de apenas 5 mil pesos.

Con una escena breve y un diálogo cotidiano, el ciudadano llevó a las redes sociales la controversia que mantiene en incertidumbre la operación de compra de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), así como las expectativas de los extrabajadores que esperan el pago de sus adeudos laborales.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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