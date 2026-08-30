Hola ¿Qué hace?... captan en video a una llama en zona rural de Nadadores, Coahuila

NADADORES, COAH.- Una inesperada presencia llamó la atención de quienes circulaban por el tramo carretero entre Nadadores y Sacramento: una llama fue observada en la zona y posteriormente su imagen comenzó a circular en redes sociales, generando curiosidad entre habitantes y usuarios que intentaban determinar de dónde provenía el animal. El ejemplar fue captado por un conductor en un sector rural del corredor, una zona donde existe actividad ganadera y propiedades campestres. El video fue enviado al reconocido fotógrafo y comentarista Jon de la Torre, quien lo compartió en su página de Facebook, generando todo tipo de comentarios.

La aparición de una llama resultó poco habitual para quienes transitaban por el lugar y rápidamente generó comentarios y preguntas en redes sociales. Aún no se ha identificado al propietario del animal ni cómo llegó hasta ese punto. En redes sociales han surgido versiones que relacionan al ejemplar con un rancho de la zona y ha circulado el nombre de una mujer identificada como Mari Guerrero como posible propietaria, sin que se haya oficializado nada al respecto. El tramo entre Nadadores y Sacramento corresponde a una zona rural donde existe actividad ganadera, por lo que es frecuente encontrar animales en propiedades ubicadas a los costados de la carretera. La presencia del animal despertó además el interés de usuarios de redes sociales, algunos de los cuales comenzaron a buscar información para saber si se trataba de un ejemplar extraviado o simplemente de un animal perteneciente a alguna propiedad rural cercana.

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La llama es un mamífero herbívoro domesticado perteneciente a la familia de los camélidos. Es originaria de Sudamérica y está estrechamente relacionada con la alpaca, el guanaco y la vicuña. Puede superar el metro de altura a la cruz y posee un cuello largo, patas relativamente delgadas y un pelaje que puede presentar diferentes colores. Es un animal adaptado a condiciones ambientales difíciles y tradicionalmente ha sido utilizado por comunidades andinas como animal de carga y por su fibra. Por ahora tampoco existe información confirmada sobre si la llama se encontraba en riesgo, si había escapado de algún lugar o si posteriormente fue localizada y regresada a su sitio de origen.

La situación permanece como una curiosidad que llamó la atención en el corredor Nadadores-Sacramento, pero también deja una cuestión pendiente: ¿de dónde salió la llama y quién está a cargo de ella? Mientras aparecen más datos, quienes transiten por la zona deben mantener precaución ante la posible presencia de animales cerca de la carretera, ya que un ejemplar suelto puede representar un riesgo tanto para sí mismo como para los conductores.