Cuando la familia se ausenta: adultos mayores enfrentan soledad y abandono en Saltillo

La falta de espacios para adultos mayores es apenas una parte del reto que enfrenta Saltillo. Mientras las residencias privadas consultadas por VANGUARDIA reportan ocupación elevada, listas de espera y mensualidades que pueden alcanzar los 25 mil pesos, en instituciones operadas por asociaciones civiles aparece otra realidad: adultos mayores que llegan sin una red familiar que los acompañe y que, una vez dentro, pueden pasar meses sin recibir una visita. El Ropero del Pobre y la Casa Hogar El Buen Samaritano, de Cáritas de Saltillo, atienden actualmente a 153 adultos mayores en conjunto. Ambas instituciones operan como asociaciones civiles sin fines de lucro y, de acuerdo con sus directoras, los residentes de sus casas hogar no cubren una cuota mensual por permanecer en ellas.

Pero sostener esta atención representa un esfuerzo constante para las organizaciones, que dependen de donativos, convenios, voluntariado y recursos destinados a mantener al personal que atiende a personas mayores con diferentes grados de dependencia. Y junto con la necesidad de recursos existe otro desafío menos visible: la ausencia de las familias. En El Ropero del Pobre, de sus 103 residentes actuales, más del 65% no tiene “nada ni a nadie”, de acuerdo con Paulina Isabel Udave Valdez, directora de la institución. En Cáritas, la situación se refleja de otra manera: de los 50 adultos mayores que viven en la Casa Hogar El Buen Samaritano, apenas entre 15 y 20% recibe visitas de familiares durante el año, mientras que cerca del 85% no tiene presencia familiar. ALGUNOS LLEGAN Y NADIE LOS BUSCA

En El Ropero del Pobre, la falta de una red de apoyo puede comenzar incluso antes de que un adulto mayor llegue al asilo. Udave Valdez explicó que la institución recibe solicitudes de hospitales, Cruz Roja y otras instancias para atender a personas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Algunos llegan sin familiares que puedan hacerse cargo de ellos y, en ciertos casos, ni siquiera pueden proporcionar información suficiente sobre su identidad. “Hay incluso quienes no tienen nombre o no se acuerdan quiénes son. Acudimos a la Fiscalía de Desaparecidos y nadie los está buscando, que es lo más triste”, relató.

La directora explicó que no todos los residentes se encuentran en la misma situación. Algunos mantienen contacto con familiares que los visitan y están pendientes de sus necesidades; otros, en cambio, llegan después de atravesar situaciones de abandono, negligencia o maltrato. “Tenemos dos grupos, unos en donde la familia realmente está al pendiente de sus necesidades, en la medida de sus posibilidades, vienen y los visitan. Y hay otro grupo en donde hay maltrato, hay abandono, hay negligencia de familiares”, señaló. CÁRITAS: EL 85%, SIN PRESENCIA FAMILIAR

En la Casa Hogar El Buen Samaritano, la directora de Cáritas de Saltillo, Alondra Mata, señaló que la presencia familiar es todavía menor. “Cerca del 20%, a lo mejor menos, aproximadamente el 15%, es la cantidad de familiares que sí vienen y visitan a su residente aquí”, indicó. Ante esta ausencia, las asociaciones buscan crear espacios de convivencia con voluntarios, empresas, escuelas y ciudadanos. Mata explicó que las actividades de voluntariado no pretenden sustituir a la familia, pero sí aportar una parte del acompañamiento emocional que necesitan los residentes. “Para ellos representa ese cobijo y ese abrazo y acompañamiento que necesitan las personas mayores”, afirmó. Una convivencia con música, una visita o simplemente compartir tiempo con ellos puede convertirse en una actividad especialmente significativa para quienes pasan gran parte del año sin recibir familiares.

ASOCIACIONES CIVILES SOSTIENEN UNA ATENCIÓN ESPECIALZIADA

El contraste con las residencias privadas consultadas por VANGUARDIA permite dimensionar el papel que desempeñan las asociaciones civiles que atienden a este sector. En la revisión publicada este 28 de agosto, cuatro residencias privadas reportaron costos aproximados de entre 18 mil y 25 mil pesos mensuales, dependiendo de las condiciones y necesidades del adulto mayor. También se encontró que la mayoría de estos espacios opera con ocupación alta o listas de espera. El Ropero del Pobre y la Casa Homar El Buen Samaritano representan un modelo distinto de atención y ambas se encuentran al máximo de ocupación. En ambos casos, la atención implica costos permanentes de alimentación, medicamentos, higiene, infraestructura y, especialmente, personal especializado. MANTENER A UN ADULTO MAYOR CUESTA MILES DE PESOS

Cáritas estima que el costo operativo de atender a un adulto mayor en la Casa Hogar El Buen Samaritano ronda los 12 mil pesos mensuales, considerando los convenios de colaboración, voluntarios y donativos que permiten sostener el servicio. La institución cuenta con un médico geriatra, personal de enfermería y cuidadores, además de cocina, lavandería, limpieza y trabajo social. Para contribuir a estos gastos mantiene la campaña “Adopta un abuelito”, con aportaciones de 700 pesos mensuales por persona, buscando integrar grupos de 10 donantes para apoyar durante un año la atención de un residente. Además, alrededor de 80% de sus donantes aporta en especie, principalmente alimentos, productos de higiene y pañales. En El Ropero del Pobre, el reto económico también se concentra en el personal que atiende directamente a los residentes. La institución recibe donaciones de alimentos y medicamentos, pero Udave Valdez explicó que uno de los gastos más complejos es mantener al personal especializado que ayuda a los adultos mayores que ya no pueden realizar por sí mismos actividades básicas. “Quienes están en el asilo son quienes ya no pueden, porque los que sí pueden están en su casa”, explicó. EL ASILO NO SUSTITUYE A LA FAMILIA

Las directoras coinciden en que la atención integral no termina en las necesidades físicas. En El Ropero del Pobre, la intención es que los residentes no solamente sobrevivan, sino que continúen sintiéndose parte de una comunidad. “Lo más importante como institución no es el techo o el alimento, es el acompañamiento de la persona”, señaló Udave Valdez. Por ello, organizan paseos, actividades cívicas, religiosas y recreativas. En el marco del Día del Adulto Mayor, sus residentes acudirán al Museo de las Aves. Cáritas también mantiene un calendario de visitas y actividades de voluntariado coordinadas por Trabajo Social y el personal de enfermería. El problema del abandono se suma a la demanda de lugares para adultos mayores. Cáritas recibe en promedio dos solicitudes diarias de ingreso, aunque no todas pueden ser atendidas debido a la falta de espacios. La institución debe realizar estudios de trabajo social, visitas domiciliarias y valoraciones médicas antes de determinar qué casos pueden ser incorporados cuando existe un espacio disponible. El Ropero del Pobre también opera al máximo y mantiene personas esperando un lugar, priorizando los casos de mayor urgencia. Para las directoras, la solución al abandono no depende únicamente de contar con más espacios de atención. También implica que las familias y la sociedad aprendan a acompañar a las personas mayores antes de que la única alternativa sea ingresar a una institución. Udave Valdez pidió a quienes todavía tienen adultos mayores cerca que no los hagan a un lado. “Que no sean invisibles, que estén con ellos, que se acerquen, que los escuchen, aunque les platiquen 10 veces las mismas cosas”, expresó.

Mata, por su parte, consideró que la sociedad todavía está aprendiendo a enfrentar una etapa de la vida que cada vez será más común y consideró necesario que las familias adquieran conocimientos para cuidar a sus adultos mayores. Así, detrás de la discusión sobre cuánto cuesta un asilo o cuántos lugares existen en Saltillo aparece otra pregunta: ¿quién acompaña a quienes ya llegaron a uno? En el caso de estas asociaciones civiles, la respuesta muchas veces termina siendo el personal, los voluntarios y los ciudadanos que deciden cruzar sus puertas. Pero para quienes trabajan diariamente con ellos, ninguna donación sustituye completamente una visita, una llamada o el tiempo compartido con la familia.