Hombre se quita la vida en Frontera; atravesaba depresión y adicciones

Monclova
/ 10 octubre 2025
    Hombre se quita la vida en Frontera; atravesaba depresión y adicciones
    Autoridades acordonaron la zona mientras realizaban las diligencias correspondientes. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La esposa de José Guadalupe lo encontró colgado en su vivienda; relató ya había expresado no querer seguir viviendo

FRONTERA, COAH.– La tarde del jueves, un hombre identificado como José Guadalupe ¨N¨, de 39 años, fue encontrado sin vida dentro de su vivienda ubicada sobre la calle San Andrés, en la colonia San Miguel de Ciudad Frontera. De acuerdo con las autoridades, el hombre habría tomado la decisión de quitarse la vida luego de enfrentar una fuerte crisis emocional y económica.

De acuerdo con la información recabada, José Guadalupe ¨N¨ atravesaba un severo cuadro de depresión, que se agravó tras perder su trabajo y sufrir un accidente que limitó su capacidad para laborar. Además, padecía adicción a sustancias, situación que complicó aún más su estado anímico.

TE PUEDE INTERESAR: Persisten internamientos involuntarios en centros de salud, en Coahuila

El hallazgo fue realizado por su esposa, Sandra ¨N¨, quien acudió al domicilio para llevarle alimentos. Al ingresar a la vivienda, la mujer encontró a su esposo suspendido en la sala. De inmediato trató de auxiliarlo cortando la cuerda con la esperanza de salvarle la vida, mientras pedía apoyo a través de la línea de emergencias.

Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal y socorristas de Protección Civil, quienes revisaron al hombre, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades investigadoras.

Sandra explicó a los agentes que su pareja había manifestado su desesperación por no poder sostener económicamente a su familia y por los conflictos que mantenía con sus hijos. Indicó que, pese a su apoyo constante, él se encontraba sumido en una profunda tristeza y había expresado su deseo de no seguir viviendo.

Personal de la Fiscalía General del Estado, junto con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Servicios Periciales, acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la necropsia de ley y los trámites posteriores.

(Con información de medios locales)

