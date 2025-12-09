Hoteleros rechazan llegada de la Marina: ‘Monclova está bajo control’ (video)

Monclova
/ 9 diciembre 2025
    Hoteleros rechazan llegada de la Marina: ‘Monclova está bajo control’ (video)
    Empresarios del sector hotelero señalan que Monclova mantiene condiciones de seguridad estables. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Representantes del sector aseguran que la ciudad mantiene estabilidad y que el operativo federal podría generar alarma innecesaria

MONCLOVA, COAH.- Tras el anuncio de la llegada de 210 elementos de la Secretaría de Marina a Coahuila —70 de ellos para la Región Centro—, el sector hotelero de Monclova consideró innecesario este despliegue federal y advirtió que podría generar una percepción equivocada sobre la seguridad local.

Armando de la Garza, representante del gremio, afirmó que la ciudad mantiene niveles de seguridad estables y no enfrenta un contexto que amerite la intervención de fuerzas federales. Subrayó que, a diferencia de otras entidades del país, Monclova no registra episodios de violencia que justifiquen la presencia de la Marina.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila se prepara para recibir 50 mil vehículos de paisanos en época decembrina

“Monclova no necesita la presencia de la Marina. Aquí la situación está bajo control y un operativo de ese tamaño más bien puede alarmar, en lugar de ayudar”, señaló.

El líder hotelero explicó que la llegada de fuerzas federales suele asociarse con escenarios de alto riesgo, lo que podría afectar la imagen de la ciudad ante visitantes, empresas y posibles inversionistas.

En sectores como el hotelero —destacó— la percepción de tranquilidad es clave para mantener la confianza.

Si bien reconoció la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, De la Garza insistió en que las estrategias de seguridad deben adecuarse a la realidad local y evitar enviar señales de un problema inexistente.

“El llamado es simple: mantener el equilibrio. Monclova es una zona segura y no requiere un despliegue de esta magnitud”, concluyó.

Temas


Seguridad
hoteles

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Semar

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad.

Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
El fiscal señaló que no se han presentado casos recientes, pero existen los protocolos para atender casos.

FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

La diputada Guadalupe Oyervides, izquierda, fue quien presentó la propuesta legislativa.

Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales
Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano.

Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Jiménez dijo que el trabajo en equipo ha abonado a cumplir sus compromisos de campaña.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez
Sheinbaum, la salvavidas

Sheinbaum, la salvavidas
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe