Hoteleros rechazan llegada de la Marina: ‘Monclova está bajo control’ (video)
Representantes del sector aseguran que la ciudad mantiene estabilidad y que el operativo federal podría generar alarma innecesaria
MONCLOVA, COAH.- Tras el anuncio de la llegada de 210 elementos de la Secretaría de Marina a Coahuila —70 de ellos para la Región Centro—, el sector hotelero de Monclova consideró innecesario este despliegue federal y advirtió que podría generar una percepción equivocada sobre la seguridad local.
Armando de la Garza, representante del gremio, afirmó que la ciudad mantiene niveles de seguridad estables y no enfrenta un contexto que amerite la intervención de fuerzas federales. Subrayó que, a diferencia de otras entidades del país, Monclova no registra episodios de violencia que justifiquen la presencia de la Marina.
“Monclova no necesita la presencia de la Marina. Aquí la situación está bajo control y un operativo de ese tamaño más bien puede alarmar, en lugar de ayudar”, señaló.
El líder hotelero explicó que la llegada de fuerzas federales suele asociarse con escenarios de alto riesgo, lo que podría afectar la imagen de la ciudad ante visitantes, empresas y posibles inversionistas.
En sectores como el hotelero —destacó— la percepción de tranquilidad es clave para mantener la confianza.
Si bien reconoció la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, De la Garza insistió en que las estrategias de seguridad deben adecuarse a la realidad local y evitar enviar señales de un problema inexistente.
“El llamado es simple: mantener el equilibrio. Monclova es una zona segura y no requiere un despliegue de esta magnitud”, concluyó.