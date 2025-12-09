Hoteleros rechazan llegada de la Marina: ‘Monclova está bajo control’ (video)

MONCLOVA, COAH.- Tras el anuncio de la llegada de 210 elementos de la Secretaría de Marina a Coahuila —70 de ellos para la Región Centro—, el sector hotelero de Monclova consideró innecesario este despliegue federal y advirtió que podría generar una percepción equivocada sobre la seguridad local.

Armando de la Garza, representante del gremio, afirmó que la ciudad mantiene niveles de seguridad estables y no enfrenta un contexto que amerite la intervención de fuerzas federales. Subrayó que, a diferencia de otras entidades del país, Monclova no registra episodios de violencia que justifiquen la presencia de la Marina.

“Monclova no necesita la presencia de la Marina. Aquí la situación está bajo control y un operativo de ese tamaño más bien puede alarmar, en lugar de ayudar”, señaló.