Ignora alto, choca contra camión y deja grave a acompañante en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 36 años terminó hospitalizado y en estado delicado luego de caer contra el pavimento tras un accidente entre la motocicleta en la que viajaba y un camión de transporte y venta de agua purificada, ocurrido durante la mañana de ayer lunes en la colonia Obrera Sur, en Monclova. El percance se registró en el cruce de las calles Secundaria 1 y Avenida 4, donde la motocicleta tipo cross, de color negro con verde limón, se incorporó a la avenida sin respetar el señalamiento de alto, de acuerdo con el peritaje realizado por elementos de Control de Accidentes.

La unidad era conducida por Eliud Alexander ¨N¨, quien llevaba como acompañante a Éder Aramsi ¨N¨, de 36 años, vecino de la colonia Los Álamos. Según las primeras investigaciones, Eliud circulaba por Secundaria 1 y, al llegar al cruce con Avenida 4, continuó su marcha pese a la señal de alto. Al ingresar a la vía preferencial, la motocicleta se atravesó en la trayectoria de un camión Ford F-550. El conductor del vehículo de carga fue identificado como Jorge Eduardo ¨N, quien circulaba por Avenida 4 y no logró evitar el impacto. La motocicleta terminó chocando contra la parte posterior del camión y, debido al golpe, Éder salió proyectado y cayó sobre el pavimento. El acompañante sufrió una lesión de consideración en la cabeza, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

A su llegada al nosocomio, el hombre quedó bajo atención médica y fue reportado en estado delicado debido a las lesiones que sufrió durante el accidente. Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que el presunto responsable fue el conductor de la motocicleta, debido a que no respetó el señalamiento de alto. Eliud Ruelas quedó asegurado y fue consignado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal por las lesiones ocasionadas a su acompañante. Como parte de las diligencias, tanto la motocicleta como el camión fueron remolcados a un corralón. En tanto, el conductor del Ford F-550 quedó deslindado de responsabilidad, de acuerdo con los resultados del peritaje.