Pide Gabriel Elizondo, senador por Coahuila, más recursos federales para seguridad local

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    Pide Gabriel Elizondo, senador por Coahuila, más recursos federales para seguridad local
    Gabriel Elizondo Pérez, senador por Coahuila, planteó fortalecer el presupuesto destinado a las corporaciones estatales y municipales. CORTESÍA

Propone un fondo permanente que permita fortalecer policías con equipamiento, tecnología, inteligencia y capacitación

Ante la discusión del Paquete Económico 2027, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, planteó que el presupuesto federal en materia de seguridad garantice recursos suficientes y con una visión de largo plazo para fortalecer a las corporaciones estatales y municipales.

El legislador señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla un incremento en los recursos destinados a seguridad; sin embargo, consideró necesario que esta inversión se traduzca también en mayor capacidad operativa, equipamiento, capacitación, tecnología e inteligencia para las instituciones locales.

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“Que haya más presupuesto para seguridad es importante, pero también tenemos que preguntarnos cuánto de ese recurso va a llegar realmente a fortalecer a los estados y municipios. Son nuestras corporaciones locales las que están todos los días en las calles y necesitan tener certeza, herramientas y recursos suficientes para hacer su trabajo”, afirmó.

Gabriel Elizondo recordó que desde el Senado impulsa la creación de un Fondo Permanente para el Fortalecimiento de la Seguridad, con el objetivo de establecer un mecanismo que permita respaldar de manera constante las capacidades de las entidades y municipios.

“La seguridad no se improvisa y tampoco se puede presupuestar pensando solamente en un año. Necesitamos una visión de largo plazo que permita fortalecer policías, tecnología, inteligencia, infraestructura y capacitación. Por eso estamos impulsando un Fondo Permanente y buscando los acuerdos para hacerlo posible”, señaló.

BUSCA QUE COAHUILA TENGA MAYORES HERRAMIENTAS

El senador destacó que en Coahuila existe una estrategia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la que la inversión y la coordinación entre instituciones han sido elementos centrales para mantener corporaciones fortalecidas.

“Coahuila hace su parte y la hace todos los días. Desde el Senado vamos a defender que nuestro Estado y los municipios tengan más herramientas para seguir cuidando a nuestras familias. La seguridad tiene que ser una prioridad también a la hora de definir dónde ponemos los recursos públicos”, puntualizó.

Elizondo Pérez aseguró que continuará con la ruta de diálogo y gestión para construir acuerdos en torno al Fondo Permanente para el Fortalecimiento de la Seguridad, a fin de que las corporaciones locales formen parte de la discusión presupuestal nacional.

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