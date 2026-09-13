Ignora alto y provoca fuerte choque en el Centro de Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Ignora alto y provoca fuerte choque en el Centro de Monclova

Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una niña de seis años, tras la colisión entre un Pointer y un Spark

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente ocurrido en pleno Centro de Monclova dejó a tres personas lesionadas, entre ellas una niña de seis años, luego de que el conductor de un Volkswagen Pointer presuntamente no respetara un señalamiento de alto y se atravesara al paso de un Chevrolet Spark.

El percance ocurrió durante la noche del sábado en el cruce de las calles Allende y Juárez, donde Juan José, quien conducía un Pointer gris con dirección al poniente, llegó a la intersección y continuó su marcha sin respetar el alto, de acuerdo con los reportes policiales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductor-queda-prensado-tras-impactarse-contra-trailer-en-la-carretera-57-LD23464492

En ese momento circulaba por Juárez un Chevrolet Spark, también de color gris, conducido por una mujer identificada como Arely, quien viajaba acompañada por su madre, Rosa Isela, de 55 años, y su hija de seis años.

La conductora señaló que prácticamente no tuvo oportunidad de realizar una maniobra para evitar el impacto, debido a que el Pointer se atravesó repentinamente en su trayectoria. El Spark terminó golpeando con fuerza el costado del Volkswagen, a la altura de ambas puertas.

La colisión provocó que los dos vehículos fueran proyectados contra una pared de concreto ubicada en una de las esquinas del crucero, generando daños materiales y obligando a restringir parcialmente la circulación mientras se atendía la emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. La menor presentó golpes que, de acuerdo con los reportes, no ponían en riesgo su integridad, mientras que su abuela sufrió diversas lesiones. Ambas fueron trasladadas a un hospital para una valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron al sitio y realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del percance y determinar responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Autos

Localizaciones


Monclova

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
true

POLITICÓN: Camina subasta de AHMSA, pero con muletas; faltan conocer garantías en proceso

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

NosotrAs: Habitar la transformación

NosotrAs: Habitar la transformación
Pisa y corre

Pisa y corre
General Motors invirtió en 2023 mil millones de dólares en la ampliación de su complejo de Ramos Arizpe para la fabricación de vehículos eléctricos, que finalmente no tuvieron el boom esperado.

Prevén recorte laboral en GM Ramos Arizpe por salida de la Blazer
true

Coahuila: De la percepción de seguridad a las microviolencias

true

Variedades del acontecer en México