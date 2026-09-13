Ignora alto y provoca fuerte choque en el Centro de Monclova

El percance ocurrió durante la noche del sábado en el cruce de las calles Allende y Juárez, donde Juan José, quien conducía un Pointer gris con dirección al poniente, llegó a la intersección y continuó su marcha sin respetar el alto, de acuerdo con los reportes policiales.

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente ocurrido en pleno Centro de Monclova dejó a tres personas lesionadas, entre ellas una niña de seis años, luego de que el conductor de un Volkswagen Pointer presuntamente no respetara un señalamiento de alto y se atravesara al paso de un Chevrolet Spark.

En ese momento circulaba por Juárez un Chevrolet Spark, también de color gris, conducido por una mujer identificada como Arely, quien viajaba acompañada por su madre, Rosa Isela, de 55 años, y su hija de seis años.

La conductora señaló que prácticamente no tuvo oportunidad de realizar una maniobra para evitar el impacto, debido a que el Pointer se atravesó repentinamente en su trayectoria. El Spark terminó golpeando con fuerza el costado del Volkswagen, a la altura de ambas puertas.

La colisión provocó que los dos vehículos fueran proyectados contra una pared de concreto ubicada en una de las esquinas del crucero, generando daños materiales y obligando a restringir parcialmente la circulación mientras se atendía la emergencia.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. La menor presentó golpes que, de acuerdo con los reportes, no ponían en riesgo su integridad, mientras que su abuela sufrió diversas lesiones. Ambas fueron trasladadas a un hospital para una valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron al sitio y realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del percance y determinar responsabilidades.